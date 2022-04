Patrizia Bonetti torna a casa dopo l’incidente a l’Isola dei Famosi: la conferma di Ilary Blasi sul suo ritiro

Nella stessa sera in cui Patrizia Bonetti è arrivata in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi, si è tenuta la prova del fuoco, per stabilire chi tra lei e Roberta Morise avrebbe fatto coppia con Blind. Le due si sono spinte un po’ oltre e alla fine l’ex gieffina ha riportato delle ustioni che l’hanno costretta ad andare in infermeria. Ad oggi le sue condizioni non sono esattamente ottimali e la conduttrice Ilary Blasi, nel corso dell’ultima diretta, ha rivelato come sta la Bonetti e ha annunciato che quest’ultima si è dovuta ritirare dal reality.

Patrizia Bonetti: cos’è successo durante la prova del fuoco all’Isola dei Famosi

Durante la seconda diretta con l’Isola dei Famosi, in onda ogni lunedì e giovedì su Canale 5, sono arrivati in Honduras Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti.

Il trio ha subito affrontato il televoto per stabilire chi fosse il preferito dal pubblico e a vincere è stato il cantante.

Le due donne a quel punto si sono sfidate tramite la temibile prova del fuoco per stabilire chi avrebbe fatto coppia con l’artista. Entrambe hanno svolto un’ottima gara, stabilendo un vero e proprio record di resistenza. La prova è stata infine vinta dalla Morise a causa di alcuni gesti che hanno penalizzato la Bonetti.

Quest’ultima però ha riportato gravi conseguenze fisiche, con importanti scottature sul corpo. Nei giorni immediatamente successivi, dunque, la Bonetti è stata assente dalle live del reality e a più riprese Ilary Blasi ha spiegato che l’ex gieffina si trovava in infermeria per essere tenuta sotto osservazione.

In queste ore però la stessa conduttrice ha rivelato che la donna non sarebbe tornata nel reality proprio a causa delle conseguenze che il gioco ha avuto sul suo fisico. Ecco dunque l’annuncio della Blasi durante l’ultima diretta del programma.

Ilary Blasi conferma l’uscita di Patrizia Bonetti dall’Isola dei Famosi

Già nei giorni precedenti in molti avevano ipotizzato che Patrizia Bonetti non sarebbe più tornata sulla spiaggia per proseguire il suo percorso all’Isola dei Famosi, ma ieri questa supposizioni hanno trovato la conferma nelle parole di Ilary Blasi, che ha aggiornato il pubblico sulle condizioni dell’ex gieffina.

“Patrizia Bonetti è tornata in Italia e si sottoporrà a delle cure, ma sarà presto in studio insieme a noi” ha rivelato la conduttrice nel corso della puntata andata in onda il 4 aprile, confermando dunque i suddetti rumor sul suo ritiro.

Probabilmente, ancora prima di tornare in tv, la Bonetti affronterà il discorso sui social e spiegherà direttamente quali sono le sue attuali condizioni (al momento, infatti, non ha ancora commentato l’accaduto tramite il suo profilo Instagram).