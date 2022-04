Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la lettera indirizzata ai genitori preoccupati della gieffina: le commoventi parole

Nella casa del Grande Fratello Vip anche quest’anno sono nate diverse coppie, tra cui quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nonostante alcuni alti e bassi, dovuti ad accesi scontri nella casa, i due ex gieffini sembrano formare ancora una coppia piuttosto affiatata.

Qualcuno però si è detto preoccupato per il loro rapporto, in particolare i genitori della ragazza (Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni). Proprio a quest’ultimi di recente si è rivolta infine Sophie, rivelando anche quali sono i suoi piani per il futuro con il fidanzato.

Sophie Codegoni si rivolge ai genitori preoccupati per la relazione con Alessandro Basciano

Tra le coppie che quest’anno si sono formate nella casa del Grande Fratello Vip e che resistono ancora oggi c’è quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

I due sembrano piuttosto innamorati e dopo il reality sono anche stati ospiti a Verissimo per parlare della loro relazione.

Se però i due sono sereni e sicuri di poter costruire un futuro insieme, i genitori dell’ex gieffina non sono dello stesso avviso e hanno manifestato la loro preoccupazione – soprattutto dopo gli scontri tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni al Gf Vip.

In queste ore però la ragazza ha voluto rassicurare Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni tramite una lettera pubblicata dal settimanale Di Più (e riportata da Tgcom24) – momento in cui ha anche parlato di importanti progetti con la sua dolce metà.

“Cari mamma e papà, quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere – scrive la Codegoni – Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d’amore con Ale ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto nella vita temevate che potessi vivere una nuova delusione. Allora, ho deciso di scrivervi anche io, per rassicurarvi e anche per dirvi di non preoccuparvi.

Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia con Alessandro“.

Come anticipato, inoltre la ragazza sembra avere le idee chiare sul suo futuro con AlessandroBasciano e ha approfittato della lettera per spiegare di avere importanti progetti in programma: “Ale e io vogliamo andare a vivere insieme e, in un futuro non troppo lontano, desideriamo dei bambini, una famiglia – prosegue l’ex gieffina – Alessandro lo avete conosciuto, avete visto quanto è dolce, protettivo, un ragazzo unico e so che lo adorate, dunque state tranquilli“.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, tutti i loro progetti insieme

Non è la prima volta, tra l’altro, che i due ex gieffini si lasciano andare a simili rivelazioni. In un’intervista al settimanale Chi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno infatti parlato del loro amore, toccando anche l’argomento “futuro”.

In quell’occasione la rivista aveva infatti riportato le parole di Alessandro: “Voglio realizzarmi nel lavoro e voglio mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti io e Sophie“. Parole subito seguite da quelle di Sophie, che aveva replicato: “Essere indipendente e diventare mamma.

Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo”.

Nel corso dell’intervista avevano anche parlato di convivenza in una casa che mamma Valeria aveva preso mentre la figlia si trovava nel reality e che ha mostrato a Basciano mentre Sophie si trovava ancora nella casa del GF Vip.

“È stata la mamma di Sophie a trovare la casa. L’aveva presa per la figlia, ma quando mi ha portato a visitare l’appartamento, c’erano già due spazzolini da denti, era pronta per accoglierci”, aveva raccontato Alessandro. Parole che, di nuovo, sono state seguite da quelle di Sophie: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa.

È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale“.