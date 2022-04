Uomini e Donne anticipazioni 5 aprile: Armando Incarnato prende una decisione che era nell’aria da tempo

Armando Incarnato è un protagonista indiscusso di Uomini e Donne per diversi motivi. Il Cavaliere, infatti, è conosciuto dal pubblico del dating show non solo per le sue vicende amorose, ma anche per altro. Armando Incarnato è spesso al centro delle discussioni del programma televisivo perché esprime la sua opinione sulle vicende sentimentali degli altri protagonisti del parterre.

Soprattutto nella conoscenza tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Armando Incarnato è intervenuto molto spesso ultimamente.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 5 aprile, Armando Incarnato tornerà al centro dello studio per raccontare le sue vicende amorose.

Uomini e Donne anticipazioni 5 aprile: discussioni tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

Armando Incarnato è, ultimamente, al centro delle discussioni a Uomini e Donne per le sue continue discussioni con Alessandro Vicinanza. Il Cavaliere ha appena chiuso la sua conoscenza con Ida Platano e, il collega partenopeo, è convinto che lui sia arrivato nel programma televisivo sono per visibilità.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 5 aprile, i due discuteranno ancora, ma Armando Incarnato sarà protagonista nello studio televisivo anche per altro.

Infatti, il Cavaliere partenopeo deciderà di chiudere la conoscenza con Aneta.

Uomini e Donne anticipazioni 5 aprile: Armando Incarnato chiude con Aneta

Armando Incarnato sta frequentando una Dama, già da un po’ di tempo.

Il Cavaliere, infatti, ha raccontato di essere uscito più volte con Aneta, ma, tra i due ci sono dei problemi. Sembra che la Dama, infatti, non si lasci completamente avvicinare, a livello fisico, dal Cavaliere.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 5 aprile, Armando Incarnato deciderà di chiudere definitivamente la frequentazione con Aneta.

La motivazione sarà proprio la grande differenza di stile di vita tra i due.

Il Cavaliere partenopeo, inoltre, accetterà il corteggiamento di due nuove Dame.