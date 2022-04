Walter Nudo racconta il suo cambio di vita dopo i problemi di salute, la sua concezione dell’esistenza

Walter Nudo è stato intervistato a Storie Italiane, recentemente. L'attore ha raccontato la sua concezione dell'esistenza, dopo i problemi di salute subiti, anche in un libro.

Walter Nudo ha riscosso grande successo dal pubblico italiano, lungo tutta la sua carriera da attore, conduttore e concorrente di reality show. Infatti, Walter Nudo ha vinto sia la prima edizione dell’Isola dei Famosi che la terza edizione del Grande Fratello Vip.

L’attore, però, negli ultimi anni ha subito degli importanti problemi di salute. Walter Nudo, infatti, è stato ricoverato per un malore d’urgenza, ha subito due ictus e un’operazione al cuore. Dopo queste parentesi difficili, il conduttore ha deciso di cambiare vita.

Di recente, Walter Nudo ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su questo suo nuovo modo d’intendere l’esistenza.

Walter Nudo si racconta a Storie Italiane

Walter Nudo è stato protagonista di un’intervista a Storie Italiane. L’attore ha raccontato il suo modo di vedere il mondo in un libro intitolato: “La vita accade per te”.

Walter Nudo ha spiegato come le sue sofferenze gli abbiamo fatto cambiare il modo di vedere la vita: “Quando ci succede qualcosa… Noi diciamo perché a me?… La vita è amica mia… Se è per me vuol dire che grazie a queste cose vuol insegnarmi qualcosa, vuole farmi crescere… Farmi diventare un essere umano migliore… Cosa vuole farmi vedere la vita, che magari sono troppo distratto da altre cose?

“.

La concezione della vita di Walter Nudo

Walter Nudo, dopo le ultime problematiche di salute, vede la vita come un insieme di fatti che ci spingono a migliorare: “Io sono dislessico e a scuola avevo sempre quattro in italiano… Quando l’insegnante tirava fuori il tema… Tutta la classe diceva: quattro!… Credevo, veramente, di essere più stupido degli altri… La vita è uguale è una grande coach… Una serie di situazioni… Cose che si sono ammucchiate… La vita è stata una grande scuola“.

L’attore ha svelato di essere felice: “Il buio è necessario per avere la luce… Sono felice perché la felicità è una scelta“.