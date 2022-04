Antonio Medugno ha un nuovo flirt, il tiktoker frequenta un’ex allieva di Amici che si è lasciata da poco

Antonio Medugno starebbe frequentando un’ex allieva di Amici. In passato ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove è entrato da single e ha provato ad avvicinarsi a Delia Duran, ma poco dopo si è allontanato. Nella sua esperienza ha anche instaurato un buon legame con Nathalie Caldonazzo, che fin da subito è stata un’amicizia molto chiacchierata.

Antonio Medugno e il nuovo flirt

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonio Medugno è stato protagonista di molte chiacchiere, soprattutto sul web. Ad esempio la presunta trappola organizzata da Alex Belli e Delia Duran, alla quale però lui sembra non essere cascato.

Poco fa ha rivelato in un’intervista a RTL 102.5 che si sta sentendo con una ragazza che è da poco uscita da una relazione. Gli è stato domandato se fosse vero che si stava vedendo con una ragazza di Amici, e queste sono state le sue parole: “Preferisco tenerla al di fuori. Ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Lei è una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica”.

A confermare la parole del tiktoker è stato un suo compagno di avventura del GF Vip, Gianluca Costantino. Ha detto: “Mi ha accennato qualcosa. Ho anche visto qualcosa. Secondo me è arrivata la persona che può piacergli“.

Secondo l’amico, Antonio avrebbe trovato la ragazza che fa per lui, dopo la relazione avuta con Clarissa Salassiè prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Il percorso di Antonio Medugno al Grande Fratello Vip e l’amicizia con Nathalie Caldonazzo

Durante il Grande Fratello Vip Antonio ha stretto una forte amicizia con una donna molto più grande di lui, Nathalie Caldonazzo.

Non sono mancate subito le voci che dicevano che si trattasse di un principio di interesse, ma entrambi hanno sempre sottolineato che erano solo buoni amici.

Questa loro vicinanza ha fatto storcere il naso anche ad alcuni concorrenti, tra cui Jessica e Lulù Salassiè, che pensavano che la Caldonazzo stesse usato il tiktoker.

Dopo una domanda di Alfonso Signorini, Antonio rivela: “siamo tanti simili nell’affrontare sofferenze e gioie, è una persona che si concede quando vuole bene”. Nathalie ha ancora aggiunto: “abbiamo una sensibilità molto spiccata, sentiamo le persone e la negatività.

Soffriamo tantissimo qui dentro, incito lui, stai facendo vedere un tuo lato migliore, ha bisogno di protezione. La cosa bella che ci unisce è una complicità che non ho mai chiesto, è un venirsi incontro. A volte vorrei abbracciarlo, stringerlo, ma non c’entra niente con l’attrazione fisica se no verrebbe strumentalizzato”.