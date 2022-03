Antonio Medugno accusa Alex Belli e Delia Duran di aver ordito una trappola contro di lui, l’attore replica

Il Grande Fratello Vip6 si è chiuso da varie settimane con la vittoria di Jessica Selassié, ma i protagonisti del reality show fanno ancora parlare di sé. Alex Belli ha voluto replicare alle opinioni di Davide Silvestri sul suo conto, dichiarate nel corso di un’intervista. L’attore ha anche raccontato a Verissimo di voler sposare legalmente Delia Duran.

Nelle ultime ore Alex Belli si è trovato al centro di una nuova polemica. Antonio Medugno ha svelato che l’attore e la moglie Delia Duran gli avevano ordito una trappola, per creare una paparazzata finta. Alex Belli ha deciso di replicare alle accuse di Antonio Medugno su Twitter.

La presunta trappola di Alex Belli e Delia Duran ai danni di Antonio Medugno

Antonio Medugno, con una story condivisa sul suo account Instagram, ha lanciato delle accuse forti nei confronti di Alex Belli e Delia Duran.

L’ex gieffino ha raccontato di aver ricevuto un appuntamento da Alex Belli per motivi lavorativi. Secondo Antonio Medugno, però, quest’invito era, in realtà, una trappola: “Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e quindi mi dà appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più.

Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere… Alla fine si era organizzata una… Paparazzata tra me e Delia, che poi alla fine non c’è stato niente manco sta volta e nulla“.

Il tiktoker ha lanciato una frecciatina all’ex coinquilino: “Loser game Belli. Non è andata bene… Il mio manager mi aveva avvertito… Male”.

Alex Belli replica alle accuse di Antonio Medugno

Antonio Medugno ha raccontato di essere caduto in una trappola ordita da Delia Duran e Alex Belli.

L’attore ha replicato alle accuse dell’ex coinquilino con un tweet: “Caro il mio Tik! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei paparazzi!

Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io!”.

In alcune risposte agli utenti, Alex Belli ha ribadito la sua versione dei fatti: “Ma che ca***o di trappole… Siamo in pieno centro a Milano dove ci sono sempre i Paparazzi, ma svegliatevi, ancora a credere alle favole… La Luce sono IO!!“.