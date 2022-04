Drusilla Foer, dopo il Festival di Sanremo ottiene la conduzione di un programma in Rai: l’annuncio

Pare proprio che Drusilla Foer abbia voglia di prendersi la televisione pubblico con tutta la sua eleganza e lingua tagliente. A qualche giorno di distanza dalla notizia ufficiale della scelta dell’eleganzissima come spalla di Carlo Conti per la conduzione dei prossimi David di Donatello, i premi più importanti per il nostro cinema, arriva una nuova interessante notizia che farà felice tutti i suoi fan. A partire dalla prossima estate vedremo l’alter ego di Gianluca Gori cimentarsi nella conduzione in solitaria di un programma giornaliero che sbarcherà su Rai2. A dare la notizia è stato il amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, ufficializzando l’arrivo di L’Almanacco, una striscia quotidiana affidata alla conduzione della nobildonna.

Drusilla Foer conduce L’Almanacco: la nobildonna conduce un programma tutto suo

Finalmente è arrivata la notizia che in tanti attendevano con trepidazione. La Rai ha scelto infatti di accontentare i fan di Drusilla Foer donando alla nobildonna la possibilità di condurre un programma tutto suo. Dopo l’esperienza che la vedrà al fianco di Carlo Conti arriverà dunque la sua chance in solitaria con la conduzione di L’Almanacco.

Ad annunciare il progetto è stato l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes che, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confermato lo sbarco del format nella programmazione estiva di Rai2.

Si tratterà di una fascia preserale quotidiana che metterà al centro della narrazione l’eleganzissima donna ma che ancora non sappiamo con certezza di cosa si occuperà nello specifico: “Dall’estate partirà L’almanacco: una striscia nella fascia preserale su Rai2 condotta da Drusilla Foer“.

Drusilla Foer conduce i David di Donatello: in attesa dell’estate sarà al fianco Carlo Conti

In attesa di capire di cosa si tratterà il nuovo format affidatole, non ci resta che ammirare l’alter ego di Gianluca Gori al fianco di Carlo Conti nei David di Donatello.

Una nuova avventura istituzionale per Drusilla Foer la partecipazione più che positiva allo scorso Festival di Sanremo, che la porterà a premiare il meglio del cinema italiano della scosa annata.