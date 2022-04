Flavio Briatore rivela al figlio Nathan Falco di sua sorella Leni: l’imprevedibile reazione alla notizia

Di recente Flavio Briatore si è lasciato andare ad una lunga intervista in cui ha parlato nuovamente della propria famiglia, rivelando anche qualche dettaglio sul suo rapporto con Leni – la figlia avuta dalla modella Heidi Klum. Solo di recente l’imprenditore ha rivelato al figlio Nathan Falco la sua esistenza, ma il ragazzino ha avuto una reazione del tutto imprevedibile.

Flavio Briatore parla di Leni a Nathan Falco: come ha reagito il ragazzino

Flavio Briatore oggi è un padre modello e davvero attento alle esigenze di Nathan Falco, avuto dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. Una bellissima famiglia in cui sembra che anche la sincerità sia al primo posto.

Proprio per questo, dopo aver cercato il modo giusto per farlo, l’imprenditore ha sentito di dover spiegare a suo figlio di aver avuto un’altra bambina quasi 18 anni fa.

Si tratta di Leni, nata dalla relazione con la modella Heidi Klum. Una ragazza che non ha mai riconosciuto e che non ha mai fatto troppo parte della vita di Briatore, nonostante dalle sue parole traspaia un certo orgoglio paterno. Circa due anni fa, però, l’uomo ha preso il coraggio a due mani e ha voluto rivelare al “piccolo” Nathan Falco della ragazza, non aspettandosi però una reazione di questo tipo.

Lo ha raccontato durante la sua recente intervista a Repubblica, raccontando anche qual è stata l’imprevedibile risposta di suo figlio: “Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi a detto “papà io già lo sapevo” – spiega alla giornalista – Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti“.

Nathan Falco, dunque, non è rimasto affatto sorpreso dalla “rivelazione” e aveva già fatto la conoscenza della sorella.

Ad oggi i due ragazzi si conoscono e, anzi, Briatore ha anche spiegato di aver avuto modo di trascorrere con la figlia qualche giorno durante le vacanze estive.

Flavio Briatore rompe il silenzio sul suo rapporto con la figlia Leni

Nel corso dell’intervista Flavio Briatore si è poi lasciato andare a qualche racconto sui suoi attuali rapporti con la figlia primogenita: “Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito (Tom Kaulitz ndr) i loro figli.

Io con Heidi mi sento” ha spiegato l’imprenditore, dimostrando che la sua famiglia allargata ha trovato un certo equilibrio.

Per quanto riguarda la figlia Leni, che non ha mai riconosciuto perché nella vita della Klum in quel periodo era già subentrato il cantante Seal (che ha cresciuto la bambina come sua), ha speso parole da vero papà orgoglioso: “Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania, non solo è bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta“.

Purtroppo però le distanze non consentono di avere un rapporto stretto, come quello che ha con il secondogenito: “Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto – spiega alla giornalista – Con lei non ho il rapporto giorno per giorno che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno“.

Leni Klum: la figlia di Flavio Briatore ha seguito le orme di mamma Heidi

Come anticipato, oggi Leni Klum ha circa 18 anni e ha già le idee molto chiare su quale sia il suo percorso di vita.

Circa due anni fa, infatti, è apparsa sulla copertina di Vogue Germania in uno scatto insieme alla mamma Heidi. Sembra, dunque, che la ragazza abbia intenzione di seguire le orme della madre, modella conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

In quell’occasione proprio la celebre star ha voluto condividere la foto su Instagram, mostrando anche sostegno alla figlia: “Amore mio, sono davvero orgogliosa di te, e non perché hai scelto questa strada – scriveva nella didascalia la modella – Sai esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei una Mini-me e adesso sono felice che potrai dimostrare chi sei davvero“.