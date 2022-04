Francesco Gabbani racconta Ci vuole un fiore: di cosa tratterà, gli ospiti e i temi dello show

Francesco Gabbani ha cominciato a parlare della sua prima avventura come conduttore televisivo. Venerdì 8 aprile 2022 in prima serata su Rai1 il cantante, infatti, condurrà Ci vuole fiore, programma interamente dedicato al tema della sostenibilità ed al rispetto dell’ambiente. Con lui ci sarà Francesca Fialdini che gli darà una mano con la conduzione nuda e cruda mentre lui spazierà come un vero e proprio performer diviso tra la musica e la sensibilizzazione. Sul palco arriveranno anche alcuni grandi della musica ed esperti della scienza e dell’economia, che condiranno il racconto green in circa tre ore di show.

Ci vuole un fiore: Francesco Gabbani parla del green show

Venerdì 8 aprile su Rai1 si terrà una vera e propria serata evento all’insegna della sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico e della salvaguardia del nostro ormai malandato Pianeta. Il protagonista, Francesco Gabbani, è il noto cantante già vincitore del Festival di Sanremo che passa per la prima volta alla conduzione di uno show televisivo.

E che show. Ci vuole fiore sarà infatti il primo green show della televisione italiana interamente improntato sul tema che colpirà i telespettatori con semplicità e franchezza spronandoli a fare meglio per aver cura della Terra.

A garantirlo è lo stesso cantante che in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha lanciato qualche succosa anticipazioni oltre che ad aver raccontato le sue emozioni prima del debutto.

Il cantante, che aveva già parlato dello show in un lungo post su Instagram, questa volta ha raccontato di più sulla genesi del progetto: “Ho accettato un ruolo per me davvero nuovo soprattutto per il tema, perché sento molto la necessità che tutti prendano consapevolezza dei problemi legati all’ambiente, senza aspettare oltre” – aggiungendo inoltre – “Io sono una persona “green” in modo naturale, sono nato e cresciuto vicino a Carrara in un territorio molto verde, che ha mare e montagne, luoghi che ho sempre frequentato.

E sono molto attento a ogni cosa, ma purtroppo continuo ad arrabbiarmi quando vedo persone che con noncuranza buttano lattine fuori dal finestrino della macchina“.

Ci vuole un fiore: gli ospiti che saranno al fianco di Francesco Gabbani

Il cantante di Carrara nel corso della stessa intervista ha anche spiegato come per la parte strettamente legata alla conduzione farà molto affidamento su Francesca Fialdini, la conduttrice di Da noi… a ruota libera, mentre per quanto riguarda il puro spettacolo, ha confermato la presenza di due grandi della musica.

Come anticipativo tempo addietro, il conduttore ha confermato la presenza di Massimo Ranieri ed Ornella Vanoni, con i quali attraverso la musica sensibilizzerà il pubblico. Per la parte più istituzionale ci saranno invece il botanico Stefano Mancuso e l’economista Carlo Cottarelli.