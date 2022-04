Le Iene, Belen e Mammucari conducono il nuovo appuntamento ricco di ospiti: le anticipazioni

Nella prima serata di mercoledì 6 aprile 2022 Le Iene tornano in onda con la conduzione di Belen e Mammucari. Scopri le anticipazioni e gli ospiti di puntata.

Quella di mercoledì 6 aprile 2022 su Italia1 a partire dalle ore 21:20 per Le Iene sarà una puntata ricca di ospiti e tanti servizi. Il nuovo appuntamento al fianco di Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ai quali si aggiungono gli interventi del comico Max Angioni ed i pezzi di stand up comedy di Eleazaro Rossi, vedrà infatti la partecipazione tra gli altri di Ilary Blasi, Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino, Annalisa e mostrerà tra i vari servizi anche lo scherzo fatto dalla redazione a Soleil Sorge. Spazio della trasmissione sarà ancora dedicato all’attualità mondiale legata al conflitto in Ucraina ed ai temi più scottanti del nostro panorama.

Le Iene: il nono appuntamento di stagione

Le Iene tornano in onda su Italia1 nella prima serata di mercoledì 6 aprile 2022 con la conduzione in coppia di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. I due torneranno a lanciare i servizi della trasmissione dal centro dello studio nel quale interverranno anche i sempre presenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra i tanti ospiti che condiranno il nuovo appuntamento, il nono stagionale, ci saranno le esibizioni di Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino e della cantante Annalisa, la presenza di Ilary Blasi oltre che Soleil Sorge, rimasta vittima del nuovo scherzo organizzato dalla redazione e da Nicolò De Devitiis.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della puntata

Durante il corso della puntata spazio sarà riservato al servizio di Giulio Golia a tu per tu con Don Patriciello, impegnato da sempre contro la camorra, e con il Comandante della polizia municipale di Arzano, Biagio Chiariello, appena finiti entrambi sotto scorta dopo le minacce subite.

Alice Martinelli incontra Domenico Riella, padre dell’evaso a Brenzio, per cercare di ricostruire la vicenda che lo ha portato a fuggire, ricostruendo i luoghi nei quali si è addentrato.

Gaston Zama si occuperà di chi sta promuovendo l’hyperverse, una sorta di portafoglio digitale su cui è possibile depositare della moneta virtuale, di seguito il pubblico si troverà di fronte alla terza parte del servizio con Roberta Rei ed il racconto di Giulia Schiff, l’ex pilota della nostra Aeronautica militare arruolatasi come volontaria nelle Forze speciali della Legione Internazionale in Ucraina.