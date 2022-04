Rosa Di Grazia fotografata con Antonio Medugno. Lei è da poco single dopo la rottura con Andrea Piazza

Rosa Di Grazia ha partecipato alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante il percorso si è innamorata di Deddy, allievo che ha partecipato al programma lo stesso anno. Dopo aver interrotto la loro relazione, la ballerina si è legata ad un amico stretto del cantante, Andrea Piazza, anche lui barbiere. La loro storia d’amore dopo meno di un anno si è conclusa. Nelle ultime ore la ballerina sarebbe stata fotografata insieme a Antonio Modugno in un bar di Roma.

Rosa Di Grazia e Andrea Piazza si sono lasciati

Rosa Di Grazia e Andrea Piazza si sono conosciuti tramite Deddy, ex ragazzo della ballerina.

A novembre 2021 sui social sono apparsi i primi indizi del loro avvicinamento, ma la relazione è stata poi ufficializzata a dicembre. Dopo pochi mesi la loro storia d’amore è giunta al termine ed è stato proprio Andrea sui social a parlare.

Su Instagram, il giovane torinese ha condiviso alcune stories nelle quali ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con la ballerina. Dalle parole del ragazzo sembrerebbe che sia stata proprio lei a voler interrompere la relazione a causa forse di un altro ragazzo. Queste le sue parole: “Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione.

La storia è finita non per causa mia, quindi non continuate ad assillarmi nei DM”. In un’altra storia ha aggiunto: “Tra l’altro ho sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo la cortesia di lasciarmi in pace”.

Infine ha anche dato un consiglio per chi si trova nella sua stessa condizione: “Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere. E ricordatevi che la famiglia non vi abbandonerà mai, e che potrete sempre contare su di essa nei momenti down”.

Rosa Di Grazia fotografata con Antonio Medugno

Rosa Di Grazia non ha parlato della fine della relazione con Andrea sui social, anzi continua ad apparire sorridente e tranquilla postando le foto degli shooting a cui prende parte.

Negli ultimi giorni la ballerina è stata avvistata in un bar della capitale con un altro ragazzo. Il giovane in questione è Antonio Medugno, tiktoker napoletano che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore il tiktoker ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle voci che si sono allargate sulla loro presunta relazione.