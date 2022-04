Ursula Bennardo scende in politica, l’ex Dama di Uomini e Donne candidata alle prossime amministrative

Nuovi progetti per Ursula Bennardo che si candida per la sua Taranto lasciandosi alle spalle la sua avventura a Uomini e Donne. Dalla tv alla politica, i suoi nuovi progetti.

Dal trono di Uomini e Donne alla politica. Ursula Bennardo si lascia alle spalle l’avventura negli studi del dating show di Maria De Filippi per dedicarsi alla sua città e alla politica. Vorrebbe affiancare il candidato sindaco Walter Musillo alle prossime elezioni amministrative, e ha già in mente tanti progetti per valorizzare al meglio la sua Taranto.

Ursula Bennardo: dal trono di Uomini e Donne alla politica

Durante un’intervista rilasciata a Fralof, Ursula Bennardo, ex dama di Uomini e Donne, spiega i suoi nuovi progetti di vita ed esordisce così: “La mia città ha bisogno di qualcuno che come me non sia un politico ma un semplice cittadino”.

Ursula Bennardo ha le idee molto chiare ed è molto decisa ad inseguire questo suo nuovo progetto politico. Sulle motivazioni che l’hanno spinta a buttarsi in questa nuova avventura dichiara che: “Sono tarantina e mamma di 4 figli tarantini. 3 hanno tra i 20 ed i 17 anni ed una di appena di due anni”. Poi continua: “Mi ritrovo per cui a vivere la mia città sotto tutti gli aspetti: famiglia, giovani e bambini. Questo il motivo più grande che mi ha spinto, vicina ai miei quasi 40 anni, a far qualcosa per la mia città”. Infine, la compagna di Sossio Aruta conclude il suo discorso: “Sogno che la mia città diventi a misura di bambino e desidero che i nostri giovani restino a Taranto a studiare vivere e lavorare“

La città di Taranto vista attraverso gli occhi di Ursula Bennardo

Durante l’intervista si capisce molto bene l’amore che Ursula Bennardo nutre verso la sua città. L’ex dama di Uomini e Donne, infatti, ha in mente tantissime idee e progetti che spera di poter mettere in pratica in futuro per migliorare e valorizzare al meglio la sua città natale.

“Taranto è cultura, storia e bellezza nonché un mare invidiabile nel mondo.

Una città che avrebbe un potenziale turistico incredibile e posti di lavoro per tutti i cittadini ed anche per ospiti”. Afferma infatti Ursula; poi continua: “Purtroppo nulla è stato mai sfruttato e con grande dolore continuiamo a vivere in una città eccellente ma che vive nella mediocrità.

Sento di non poter stare più ferma a osservare passivamente. Ma di avere la determinazione e la tenacia e la combattività che mi può permettere di essere parte attiva“.

Ursula Bennardo in politica al fianco di Walter Musillo

Nei suoi nuovi progetti politici Ursula Bennardo vorrebbe affiancare il candidato sindaco ed esponente del centrodestra Walter Musillo.

Su di lui l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi dichiara che è una “persona molto umile e profonda. Ciò che serve per governare una città come la mia”.

Poi aggiunge: “Nulla togliendo agli altri né a quelli del passato né a chi vorrebbe essere il futuro ma sono sicura che lui potrà essere la svolta. Non so come andrà, purtroppo ci sono tantissimi candidati per quei pochi posti importanti, spero di riuscirci in alternativa porterò comunque a termine dei progetti importanti per la mia Taranto meravigliosa con il cuore“.