Andrea Piazza ha rotto con Rosa Di Grazia e si sfoga su Instagram: “ho sentito che si è fatta un’altra vita”

Si era innamorati qualche mese fa e tra di loro sembrava esserci molta complicità. Ora, però, sembra che la storia tra l’ex ballerina di Amici Rosa Di Grazia e Andrea Piazza sia giunta al capolinea. Lui ha scritto alcune parole sul suo profilo Instagram per chiarire la situazione con i suoi follower.

Rosa Di Grazia e Andrea Piazza si sono lasciati

Dalle parole scritte da Andrea Piazza sulle sue storie Instagram, sembra proprio che la storia d’amore tra lui e Rosa Di Grazia sia ormai finita. Il ragazzo, infatti, tramite le sue storie Instagram ha deciso di chiarire la situazione con i suoi follower e ha persino smesso di seguire la sua ormai ex fidanzata.

Ecco il messaggio di Andrea: “Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia quindi non continuate ad assillarmi nei dm. Tra l’altro ho sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace”. E poi ancora: ”Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere e ricordatevi che la famiglia è l’unica che non vi abbandonerà mai e che potete sempre contare su di essa nei momenti di down”.

Storie Instagram di Andrea Piazza

A quanto pare con la frase “Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un’altra vita” si riferirebbe ad alcuni avvistamenti di Rosa a Roma con un ex concorrente del GfVip, stiamo parlando di Antonio Medugno.

La ballerina non si è ancora espressa in merito, chissà se anche lei dirà la sua versione dei fatti tramite i suoi profili social.

Tutti gli amori di Rosa Di Grazia

Il pubblico ha conosciuto Rosa Di Grazia come ballerina (allieva di Lorella Cuccarini) ad Amici20. All’interno del talent tra lei e il cantante Deddy si era creata una bellissima storia d’amore, che però è naufragata pochi giorni dopo la fine del programma.

In seguito Rosa Di grazia si è legata ad Andrea Piazza, un caro amico del cantante. A novembre 2021, infatti, i due avevano annunciato di stare insieme. Ora però anche questa loro storia è terminata e Rosa è stata avvistata insieme ad Antonio Medugno, ex concorrente del GfVip.