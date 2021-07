Se i fan potevano avere ancora qualche speranza, quanto accaduto nelle scorse ore tra Deddy e Rosa Di Grazia sembra togliere ogni dubbio: il cantante e la ballerina di Amici 20 si sono definitivamente lasciati, senza forse essere mai stati veramente assieme nonostante i promettenti inizi e le aspettative. Nella notte, lui ha pubblicato uno sfogo sui suoi profili e, a stretto giro, è arrivata la risposta “abbinata” di lei.

Deddy e Rosa Di Grazia, fine della storia iniziata ad Amici 20

Non hanno avuto seguito le belle promesse d’amore tra Deddy e Rosa Di Grazia, iniziate durante lo scorso Amici dominato – anche sul fronte della cronaca rosa – dall’altro affaire tra la ballerina Giulia Stabile e Sangiovanni.

I due si erano promessi di vedersi anche fuori dal programma, ma qualcosa non è andato bene tra i due e lo dimostrano anche i tweet della notte. I tabloid hanno notato che il cantante e la ballerina hanno smesso di seguirsi sui social, da dove nel cuore della notte il Deddy ha cinguettato: “Abbiamo dei sentimenti. Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori“.

Abbiamo dei sentimenti.

Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori — sonodeddy (@sonodeddy) July 2, 2021

Parole che a prima vista potrebbero sembrare rivolte a Rosa e al suo post di qualche settimana fa.

Tuttavia, pochi minuti dopo è arrivato un tweet “speculare” proprio della ballerina: “Le parole e i gesti hanno un peso. Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male! Rispetto“. Con chi ce l’hanno quindi i due? Forse con la reazione dei fan e qualche messaggio cattivo di troppo, di chi non ha preso bene la fine della loro storia.

Le parole e i gesti hanno un peso.

Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male!

Rispetto 🙏🏼🌹 — Rosa Di Grazia (@RosaDiGrazia1) July 3, 2021

Rosa Di Grazia, su Instagram la verità sulla rottura con Deddy

Poche settimane fa era stata la stessa Rosa a svelare il mistero dietro il loro precoce allontanamento. Lo ha fatto con un post sul profilo Instagram in cui alla fine ha fatto una specifica richiesta ai fan.

Ha scritto: “La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante.

Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“.

Nonostante la delusione, la ballerina ha rivelato di non aver alcun rancore per Deddy – cosa che sembra rilanciare l’ipotesi che i loro messaggi siano rivolti ad altri. Forse proprio a quei fan cui la stessa si era rivolta alla fine del suo post: “Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io.

Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo“.