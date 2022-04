Belen Rodriguez conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino: la frecciatina all’ex marito a Le Iene

Belen Rodriguez ha regalato ai fan un nuovo indizio sul presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, pur non riuscendo ad evitare una bella frecciatina alla sua dolce metà.

Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi sul possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen Rodriguez finalmente conferma di essere tornata con il suo ex e ha scelto di farlo durante l’ultimo appuntamento con Le Iene, momento in cui però non ha rinunciato a lanciare qualche frecciatina nei confronti della sua dolce metà.

Belen Rodriguez rivela di essere tornata con Stefano De Martino: le sue parole a Le Iene

Da qualche mese ormai di parla del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che in più occasioni sono stati paparazzati insieme mentre si concedono qualche ora di relax insieme in location romantiche.

Proprio nel corso dell’ultima puntata de Le Iene la showgirl sembra aver finalmente rotto il silenzio e ufficializzato la loro ritrovata unione, anche se non ha rinunciato a lanciare qualche frecciatina nei confronti della sua dolce metà.

Nello spazio dedicato ai tweet degli hater, la conduttrice ha letto un commento che recitava: “Belen, io un po’ ti capisco… De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora. Me lo fai assaggiare?“. La Rodriguez si è lasciata andare prima ad una risata e poi ha risposto: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“.

Sembra insomma che i due siano effettivamente tornati insieme ma oggi Belen è decisamente più cauta nei confronti dell’ex marito, soprattutto perché in passato sono stati molti i rumor riguardanti un presunto tradimento da parte di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: il romantico weekend insieme

Nonostante i due non abbiano mai confermato ufficialmente il loro ritorno insieme, sembra che abbiano deciso di non nascondersi più e spuntano sempre nuovi avvistamenti della coppia.

Non troppo tempo fa, infatti, Belen e Stefano sono stati avvistati insieme durante il weekend, mentre si concedevano un po’ di relax in una spa.

D’altra parte la stessa Rodriguez di recente ha dichiarato che la sua storia con De Martino non ha ancora detto tutto e anche il conduttore aveva ammesso di rivedere spesso l’ex moglie. Sembra, insomma, che non serva davvero una conferma e che siano i fatti a parlare davvero per quanto riguarda il loro riavvicinamento. Senza contare che la risposta data a Le Iene è piuttosto eloquente e che, a tutti gli effetti, rappresenta la prima vera conferma della loro ritrovata unione.