Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più: nuova fuga d’amore durante il weekend

È ormai da qualche settimana che si vocifera un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono stati spesso beccati dai paparazzi a fare fughe romantiche in resort di lusso e ora spuntano nuovi scatti che sembrano confermare il (terzo) ritorno di fiamma.

Il presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le fughe d’amore e il “weekend di coccole”

Dopo la storia con Antonio Spinalbese e la figlia avuta con lui, Luna Marì, la showgirl sembra essere tornata tra le braccia dell’ex marito. Sono molti gli indizi che portano a pensare al ritorno di fiamma della coppia, più volte ripresa insieme mano nella mano.

Sono sempre di più le foto scattate dai paparazzi mentre la coppia esce da casa o da lussuosi resort insieme.

Gli obiettivi di Chi hanno beccato anche lo scorso weekend la coppia uscire da un resort di lusso a Brescia, lo stesso in cui erano stati sorpresi più di un mese fa. Definito “un weekend di coccole” per i due che non vivono insieme, ma che nel weekend hanno deciso di lasciare i bambini a casa e godersi da soli un po’ di relax nella spa. “Ci hanno preso gusto a fare la vita di coppia” scrive il settimanale pubblicando anche delle fotografie che li ritraggono insieme mentre salgono a bordo dell’auto del conduttore.

La foto pubblicata da Chi

Belen e Stefano De Martino ammettono il riavvicinamento

Poco tempo fa Belen aveva dichiarato che la storia con Stefano De Martino aveva ancora tanto da raccontare, facendo così pensare ad un loro riavvicinamento.

Queste le sue parole a Chi: “La nostra storia non ha detto tutto. Perché la mia vita non ha detto tutto: è come un film, avrà detto tutto quando non ci sarò più“. Anche il conduttore, qualche giorno fa ha ammesso di rivedere spesso l’ex moglie.

Alla domanda fatta a Cecilia Rodriguez, sulla presunta relazione di Belen e Stefano, lei ha fatto intendere che a parere suo il giudice di Amici sarebbe sempre stato l’uomo giusto per la sorella.

I due non hanno mai esplicitamente confermato un ritorno di fiamma ma le loro dichiarazioni e i loro movimenti fanno pensare che sia proprio così.