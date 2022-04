Duro scontro tra Ilona Staller e Jeremias Rodriguez all’Isola de Famosi. Anche Lory Del Santo è messa in mezzo

Tensione alle stelle nella Playa dell’Isola dei Famosi dove continuano le dinamiche di gioco e vi sono sempre più scontri e liti tra i vari naufraghi. Questa volta quasi tutti i membri del gruppo si sono messi contro Ilona Staller e Lory Del Santo. Le loro parole e i motivi della lite.

Jeremias e Gustavo Rodriguez contro Ilona Staller

I naufraghi hanno approfittato di un momento di litigio per esprimersi su Ilona Staller dicendole senza troppo giri di parole, ma anzi usando un linguaggio abbastanza diretto, tutto ciò che pensano su di lei. Ilona avrebbe voluto andare a raccogliere paguri con altri naufraghi, ma questi glielo avrebbero negato.

I primi ad esprimersi su Ilona sono stati Gustavo e Jeremias Rodriguez. Il padre di Belen, infatti, ha affermato: “Adesso che ti conosco, non mi sei simpatica perché non dici mai una cosa chiara. Non ti prendi la responsabilità di nulla“.

Il figlio Jeremias, assistendo alla lite, ha rincarato la dose: “Ilona ha detto che le hanno riferito che ci sono due gruppi. Sarà stata Lory a dire questo. Ilona lo hai detto o non lo hai detto che ci sono due gruppi? Parla, nessuno ti sta attaccando, semplicemente parla. Hai parlato? E non hai detto niente come sempre.

È stata Lory a dirti questo?”.

Jeremias, convinto che dietro a tutto via sia Lory Del Santo, parla anche con Marco Cucolo (compagno nel gioco e nella vita di quest’ultima): “Marco di’ qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo“.

Ilona Staller risponde alle accuse degli altri naufraghi

Ilona ha voluto rispondere alle accuse degli altri naufraghi dicendo: “È stata Estefania a dirmi di andare con un altro gruppo“. La diretta interessata, però, ha negato qualsiasi coinvolgimento nella dinamica del litigio.

Jeremias, quindi, ha chiuso la conversazione dirigendosi ancora verso Ilona Staller: “La pensiamo in modo diverso, non c’è problema, per me la conversazione è finita Ilona.

Se vuoi continuare a parlare, parla, ma parla da sola. Non fai nulla e in più parli alle spalle. Non lo permetto”.

Ilona Staller si confida con Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis: il motivo della lite

Prima che scoppiasse tutta la lite con gli altri naufraghi, in effetti, Ilona Staller si è confidata con Lory Del Santo dicendo che avrebbe voluto andare a raccogliere paguri con un gruppo di naufraghi, ma che loro glielo avrebbero negato dicendole di andare con altri.

A questo punto Lory Del Santo le ha risposto: “Non è carino. Non capisco perché ci siano queste disattenzioni verso una persona che vuole essere solo gentile e carina. Non è giusto questo. Non è carino che ti considerano un peso. Se vuoi andare anche solo per vedere spazi nuovi, dovrebbero accompagnarti“. Ilona Staller ha, quindi, riportato questa risposta al gruppo di naufraghi e da tutto ciò è nato il duro scontro che l’ha vista protagonista.

Al termine di tutta la litigata Ilona ha voluto confidarsi anche con Nicolas Vaporidis per avere anche un’opinione esterna: “Non capisco perché Jeremias è così inca***to con me.

In questo posto non è che possiamo costruire un villaggio turistico. Dice che non faccio niente dalla mattina alla sera, non è vero. Non è giusto”.