Francesca Fagnani scherza sul suo rapporto con Enrico Mentana: la frecciatina lanciata al compagno

Da ormai 9 anni Enrico Mentana e Francesca Fagnani fanno coppia fissa, nonostante i numerosi impegni lavorativi non rendano sempre facile trascorrere qualche ora in totale relax. Proprio su questo spinoso argomento si è soffermata di recente la conduttrice, che non ha rinunciato a lanciare qualche frecciatina al proprio compagno e collega.

Francesca Fagnani lancia una frecciatina ad Enrico Mentana sul loro rapporto

Tra le coppie più solide del mondo del giornalismo c’è senz’altro quella formata da Enrico Mentana e Francesca Fagnani, che stanno insieme da ben 9 anni. Certamente non è facile trovare un equilibrio con il loro lavoro, sempre piuttosto impegnativo.

Negli ultimi giorni il settimanale Chi li ha pizzicati mentre si concedono qualche ora di relax insieme e, vista l’occasione, la giornalista ha anche accettato di realizzare un’auto intervista per la rivista di Alfonso Signorini.

La Fagnani si è opportunamente chiesta come va la sua storia con Enrico Mentana e si è risposta lanciando anche una frecciatina al compagno: “La domanda mi coglie di sorpresa, dovresti chiederlo a Dario Fabbri, l’analista di geopolitica con cui è in diretta da oltre un mese“. In effetti con gli ultimi sviluppi dovuti alla guerra in Ucraina il giornalista de La7 ha avuto numerosi impegni e probabilmente è sempre più difficile riuscire a staccare dal proprio lavoro.

Nel corso della stessa auto intervista, inoltre, la Fagnani non ha nascosto anche una certa gelosia nei confronti di Mentana e ha rivelato di aver spesso guardato il suo telefono in passato, anche se oggi ha perso quest’abitudine: “Ho smesso, con il riconoscimento facciale la faccenda si fa più complicata“.

Francesca Fagnani rivela il segreto del suo amore con il compagno Enrico Mentana

Come anticipato i due giornalisti fanno coppia ormai da moltissimo tempo e la loro sembra essere una relazione davvero solida.

Nel corso di una vecchia intervista al settimanale Visto Francesca Fagnani ha rivelato il segreto del suo rapporto con Enrico Mentana.

“Essere colleghi, oltre che compagni, sicuramente ci porta ad avere degli interessi comuni in più. Lui non mi dice mai niente – aveva spiegato la giornalista – ogni tanto provo a chiedergli qualcosa, un parere, vorrei sapere cosa pensa e lui mi risponde a monosillabi”.

Sembra, dunque, che abbiano trovato un equilibrio anche evitando di parlare di lavoro, anche se non è certo l’unico elemento che li ha resi così affiatati.

Anche saper rispettare gli impegni del proprio compagno ha giovato molto alla loro relazione, come testimoniato dal fatto che – mentre Mentana era impegnato con le maratone televisive legate alla crisi di governo – lei è partita da sola per le vacanze: “Nessuna frustrazione, Enrico non ha battuto ciglio – aveva spiegato nel corso della chiacchierata – del resto io non mi lamento del fatto che lui, se potesse, vivrebbe in diretta“.