Future Hits Live 2022, Radio Zeta rivela altri 10 nomi degli artisti presenti sul palco: chi ci sarà

Radio Zeta, la radio della Generazione futuro, torna live con un appuntamento esclusivo. Il 9 giugno 2022 infatti l’emittente giovane del gruppo Rtl 102.5 organizza Future Hits Live 2022, il primo festival con i cantanti di riferimento dei giovani che, proprio in quella giornata, termineranno l’anno scolastico. Motivo in più dunque per festeggiare in vista anche della ripartenza del settore musicale in seguito alla pandemia che ha messo in ginocchio il mondo dello spettacolo negli ultimi anni.

Future Hits Live 2022, i nomi già annunciati: chi ci sarà

Gli artisti già annunciati che si esibiranno sul palco della Cavea all’Auditorium Parco della Musica di Roma sono: Mahmood e Blanco (che hanno vinto il Festival di Sanremo) Ariete, Coez, Coma_Cose, Ditonellapiaga, Achille Lauro, Rkomi, Sangiovanni, Margherita Vicario, Psicologi.

Future Hits Live 2022, le 10 new entry

I nuovi 10 nomi degli artisti che vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati da Radio Zeta sono: Gazzelle, Franco126, Ernia, Alfa, Fulminacci, Massimo Pericolo, Gaia, Carl Brave, Sick Luke, Chiello.

E non è ancora finita: attraverso i suoi canali social Radio Zeta assicura novità in arrivo per quanto riguarda cast e sorprese.

Il futuro parte proprio da qui e la Generazione Z questo lo sa bene.

Rtl 102.5 si prepara a Power Hits Estate 2022

Non solo Future Hits Live: Rtl 102.5 a fine estate tornerà con il consueto appuntamento dei Power Hits Estate per decretare il tormentone estivo della nuova estate italiana rigorosamente in diretta dall’Arena di Verona.

Novità in arrivo! Entrambi gli appuntamenti saranno visibili in radiovisione e su tutte le piattaforme del gruppo Rtl 102.5. Vincitore dello scorso anno è stato Marco Mengoni con il brano “Ma stasera”, premiato anche come brano più passato dalle radio in Italia, oltre al primo posto in classifica e al disco di platino.

Cosa balleremo durante l’estate 2022? Qualche anticipazione ci attende il 9 giugno a Roma!