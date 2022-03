Ariete chi è, tutto sull’ ospite de Le Iene: età e percorso artistico della cantante apparsa a X-Factor

Chi è

La giovanissima Ariete è ad oggi una delle cantautrici italiane su cui gli occhi del pubblico sono maggiormente puntati. I suoi brani di debutto sono stati scelti di recente in almeno due occasioni che le hanno permesso di farsi conoscere maggiormente. Questa sera è ospite a Le Iene e probabilmente ripercorrerà proprio i primissimi momenti in cui il suo percorso ha avuto una svolta decisiva.

Ariete, la cantante de L’ultima notte scelta come colonna sonora di Summertime

Nata in provincia di Roma (precisamente ad Anzio) nel 2002, Arianna Del Giaccio (nome all’anagrafe di Ariete) si è fatta conoscere giovanissima dal pubblico di X-Factor.

La sua enorme passione per la musica si è infatti manifestata in tenera età e ad 8 anni ha già avuto il primo incontro con pianoforte e chitarra. Un amore che l’ha portata dunque sul palco del talent show in onda su Sky Uno nel 2019, anno in cui ha partecipato alle audizioni.

Dopo aver passato la primissima fase del programma, la ragazza è stata riproposta a Sfera Ebbasta, che quell’anno aveva proprio la categoria Under Donne, ma l’artista ha scartato Ariete durante i Bootcamp. La sua determinazione l’ha portata però ad inseguire ancora il suo sogno e ad oggi non solo è molto seguita sia su Spotify sia su Instagram, dove conta 423mila follower, ma ha ottenuto grande attenzione anche grazie al piccolo schermo.

Recentemente il suo brano L’ultima notte infatti è stato scelto prima per uno spot del Cornetto Algida e poi come parte della colonna sonora di Summertime (serie tv Netflix che ha avuto grandissimo successo tra i più giovani).

Un’attenzione che ovviamente non è sfuggita a Le Iene, che questa sera ha deciso di averla come ospite della puntata e dove, molto probabilmente, tornerà sulla sua infanzia (dove un grande ruolo, come visto, lo ha giocato la musica) e sui suoi esordi in tv, diretti o meno.

Ariete ospite a Le Iene, tutti i dettagli della puntata di questa sera

Come anticipato dunque, questa sera Arianna Del Giaccio sarà ospite a Le Iene, attualmente condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. L’appuntamento, al solito, è previsto per le 21.20 circa e all’artista sarà dedicata un’intervista singola.

Tra gli altri ospiti previsti per lo show, ci saranno anche Joe Bastianich (che racconterà il conflitto tra Russia e Ucraina proponendo come punto di vista il confine con la Polonia), Carolina Crescentini (che a breve tornerà al cinema con C’era una volta il crimine) e Dargen D’Amico, da poco salito sul palco dell’Ariston come big del Festival di Sanremo).