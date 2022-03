Le Iene con Belen e Mammucari: i servizi, gli ospiti. Joe Bastianich al confine tra Ucraina e Polonia

Programmi TV

Mercoledì 2 marzo 2022 su Italia1 a partire dalle ore 21:20 torna in onda la trasmissione de Le Iene con il suo carico di servizi ed inviati. Belen Rodriguez e Teo Mammucari saranno nuovamente al centro dello studio della trasmissione, affiancati ancora una volta dallo stand up comedian Eleazaro Rossi e da Max Angioni, il comico che ha preso parte alla seconda edizione di Lol – Chi ride è fuori. La quarta puntata dello show più irriverente della nostra televisione vedrà nuovamente la partecipazione di Joe Bastianich con il racconto del conflitto dal confine tra Polonia e Ucraina, mentre come ospiti arriveranno in studio l’attrice Carolina Crescentini e Dargen D’Amico.

Tutti i servizi che andranno in onda oggi in prima serata.

Le Iene: la quarta puntata della nuova stagione e gli ospiti

La squadra de Le Iene ritorna al gran completo su Italia1 mercoledì 2 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. Teo Mammucari e Belen Rodriguez saranno i mattatori della puntata tra i loro simpatici siparietti ed il lancio dei servizi, mentre al loro fianco interverranno nuovamente sia Max Angioni che Eleazaro Rossi.

Gli ospiti di puntata che arriveranno in studio saranno l’apprezzata attrice Carolina Crescentini e il vero mattatore del Festival di Sanremo 2022 Dargen D’Amico.

Protagonista dell’intervista singola è invece la giovanissima cantautrice Ariete.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della terza puntata

Nel corso nel nuovo appuntamento saranno tanti gli interventi i contributi che riguarderanno anche la delicata situazione internazionale tra Russia ed Ucraina che sarà raccontata dal reportage di Joe Bastianich, volato fino al confine tra Polonia e Ucraina per raccontare ciò che sta succedendo alla gente che fugge dalle bombe. Anche Giulio Golia si occuperà delle ripercussioni che sta avendo dell’invasione russa sulle imprese, a cominciare dall’aumento del prezzo del grano e del gas, con lo storico inviato che racconterà la situazione di due grandi pastifici.

A Matteo Viviani il compito di approfondire l’argomento delle energie alternative, dal fotovoltaico alla sostenibilità ambientale. Roberta Rei si occuperà invece delle carceri russe grazie ai contributi video di Sergey Savelyev, un giovane bielorusso oggi attivista, che in carcere ha passato ben 7 anni.

Con Nicolò De Devitiis spazio al divertimento con l’indagine sul tormentone rilanciato da Franco Gioia & Duracell di Gianni Celeste, il cantante neomelodico napoletano incontrerà i tre per raccontare i retroscena del tormentone “povero gabbiano che ha perduto la compagna”.