Ilary Blasi commenta la squalifica di Silvano dei Cugini di Campagna dopo la bestemmia all’Isola dei Famosi

Silvano Michetti, batterista dei Cugini di Campagna, potrebbe essere tranquillamente entrato nel Guinness World Record per la permanenza più breve in un reality show. Non appena arrivato in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi, l’artista avrebbe messo il piede su un riccio e si sarebbe lasciato andare ad un’imprecazione che gli è costata la squalifica.

Sul “bestemmia-gate” (così definito in queste ore sul web) è intervenuta anche la conduttrice del programma, Ilary Blasi, che ha confermato l’eliminazione del concorrente dal reality show in onda su Canale 5.

Silvano Michetti sbarca all’Isola dei Famosi ma viene subito squalificato

Sembra proprio che la permanenza di Silvano Michetti all’Isola dei Famosi sia destinata a passare alla storia come la più breve nella storia dei reality show.

Il batterista dei Cugini di Campagna ha imprecato di fronte alle telecamere proprio nei primi attimi in Honduras.

Il tutto è accaduto durante l’incontro con Alvin, che ha accolto il naufrago sull’Isola, il quale ha commentato così il suo arrivo: “Sono venuti a prendermi con il barchino, ma io volevo nuotare” ha raccontato all’inviato, ma sembra che prima di quest’affermazione avrebbe esordito con un’imprecazione – che ovviamente non è passata inosservata ai fan del reality.

Proprio in queste ore, infatti, il pubblico si è chiesto se il gesto avrebbe comportato la squalifica. A dare la conferma definitiva è stata la conduttrice del reality, Ilary Blasi – in queste ore ospite de Le Iene.

Ilary Blasi conferma la squalifica di Silvano dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi

Dopo il bestemmia-gate, come anticipato, tutti i fan dell’Isola dei Famosi si sono chiesti se Silvano dei Cugini di Campagna sarebbe stato squalificato dal reality show. In queste ore a fare chiarezza sull’accaduto è stata la conduttrice del programma Ilary Blasi, intervistata in queste ore a Le Iene.

La donna ha così commentato l’accaduto in diretta: “Una bella domanda, Silvano dei Cugini di Campagna, è vero che ha bestemmiato? Cioè è arrivato sull’Isola, ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione. Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra” ha ironizzato la Blasi, riferendosi all’eliminazione di Stefano Bettarini dal GF Vip a causa di una bestemmia.

Successivamente Teo Mammucari e Belen Rodriguez hanno chiesto alla collega se Michetti è stato effettivamente eliminato e Ilary non ha potuto far altro che confermare i rumor: “Già, è stato espulso purtroppo.

L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per questo è arrivata questa decisione“.