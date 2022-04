Red 2 con Bruce Willis e John Malkovich: la trama e il cast del secondo film della saga stasera su Italia 1

A qualche giorno dalla proposta del primo capitolo, Frank Moses riunisce nuovamente la sua scalmanata squadra di ex agenti CIA in pensione per mettersi sulle tracce di un congegno nucleare portatile scomparso e che potrebbe mettere al tappeto il mondo intero. Giovedì 7 aprile 2022 su Italia1 in prima serata va in onda la pellicola action Red 2 che riconferma il cast di protagonisti confermati con Bruce Willis e John Malkovich ai quali si aggiungono anche Catherine Zeta-Jones ed Anthony Hopkins. I Retired, extremely dangerous più famosi del cinema tornano così nella loro seconda avventura prima di dedicarsi interamente ed esclusivamente alla sacrosanta pensione.

Red 2: le curiosità ed il cast del film

Red 2 è un film del 2013 girato da Dean Parisot che come il primo capitolo è basato sull’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da quella di Cully Hamner, pubblicato da DC Comics, e come per il precedente film la sceneggiatura è stata scritta da Erich e Jon Hobeer. Le riprese si sono svolte tra Montreal, Parigi e Londra ed hanno coinvolto un cast del tutto stellare.

I personaggi principali infatti sono nuovamente interpretati dai divi apparsi nel primo film come Bruce Willis, che recentemente ha reso nota la sua uscita di scena dai set cinematografici a causa di un problema di salute, Helen Mirrer, Mary-Louise Parker e John Malkovich ai quali si aggiungono anche le preziose new entry Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins.

Red 2: la trama

L’ex agente speciale CIA Frank Moses è costretto a riunire nuovamente la sua squadra di agenti segreti ormai in pensione allo scopo di rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso e che potrebbe mettere a repentaglio l’intero pianeta. Il team tra una sparatoria ed un inseguimento dovrà sopravvivere a un esercito di implacabili assassini, a degli spietati terroristi ed anche a degli incontrollati ufficiali governativi, tutti desiderosi di accaparrarsi la pericolosa arma.