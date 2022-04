Alvin bacchetta Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi: il duro rimprovero dell’inviato in Honduras

Come i fan dell’Isola dei Famosi hanno potuto notare negli ultimi giorni, il clima in Honduras è piuttosto teso e i naufraghi non perdono occasione per discutere animatamente. In questi giorni sembra che in molti abbiano qualcosa da ridire conto Ilona Staller, soprattutto i Rodriguez, che hanno parlato di lei durante l’ultima diretta con lo studio. Il vero “incidente” però si è creato quando, proprio a causa della polemica, Alvin ha dovuto bacchettare Jeremias per il suo atteggiamento.

Alvin contro Jeremias Rodriguez: cos’è successo in diretta con lo studio

Come ogni giovedì, ieri L’Isola dei famosi è andato in onda con l’appuntamento dallo studio, per sottoporre i naufraghi alle consuete prove e commentare quando accaduto durante il giorno.

Uno degli argomenti più caldi è stata Ilona Staller, accusata da alcuni naufraghi di non fare nulla tutto il giorno.

Dopo la clip andata in onda, Vladimir Luxuria ha difeso Ilona, accusando anche i Rodriguez di aver cercato di far fuori l’attrice – come del resto, sostiene l’opinionista, hanno già cercato di fare con Carmen Di Pietro. Dopo il battibecco tra la Luxuria e papà Rodriguez, Ilary Blasi ha voluto dare la parola proprio alla coppia, che ha dunque cercato di giustificare il loro atteggiamento.

Il primo a rispondere è stato proprio Jeremias, che ha spiegato di non aver nulla contro Ilona, ma di aver cercato di spronarla e che i veri problemi sono iniziati quando la coppia ha nominato l’attrice. Dopo l’ennesimo battibecco, però, in cui tra l’altro il ragazzo ha accusato anche la produzione di aver tagliato le parti in cui la Staller lo avrebbe insultato, Ilary ha cercato di far parlare anche Gustavo, per far sì che anche lui desse la propria versione dei fatti.

Purtroppo però il figlio continuava a parlargli sopra e a quel punto Alvin è sbottato affermando: “Però devi far parlare tuo padre.

Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te“.

Alvin risponde a tono a Jeremias Rodriguez: tensioni durante la prova leader

La discussione su Ilona Staller, in realtà, non è stata l’unica occasione in cui Alvin ha bacchettato Jeremias Rodriguez per il suo atteggiamento. Come ormai il pubblico saprà, infatti, il ragazzo è sempre piuttosto polemico nei confronti del programma – lo testimonia anche l’attacco fatto alla produzione su menzionato.

Per questo motivo è possibile che l’inviato stia iniziando a stancarsi del modo di porsi del fratello di Belen e che non perda occasione per cercare di “rimetterlo al suo posto”.

Come sempre, anche ieri sera si sono tenute le prove e, tra queste, c’è stata quella quella per assicurarsi la collana da leader.

La prova consiste nel mettere i naufraghi in tensione con una corda mentre sono appesi in avanti. Alvin, ovviamente, ha il compito di controllare che tutto fosse in regola e, infatti, ha ripreso Floriana per non aver assunto la posizione corretta.

Nuovamente questo però, Gustavo ha cercato di entrare in polemica, borbottando che la naufraga stesse barando e Jeremias ha iniziato a scuotere il capo come per mettere in dubbio il lavoro svolto dall’inviato, che ha prontamente sbottato affermando: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco.

Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?“.

Proprio su quest’ultimo momento in molti si sono soffermati anche sui social, anche se diversi utenti in queste ore sono divisi tra chi crede che che l’inviato abbia fatto bene a rimettere in riga Rodriguez e chi invece ritiene che effettivamente Alvin abbia qualcosa contro Jeremias e che non perda occasione per bacchettarlo.