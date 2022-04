Big Show di Enrico Papi: anticipazioni e ospiti del nuovo programma, stasera con Gigi D’Alessio e Alex Britti

Venerdì 8 aprile 2022 prende il via il nuovo programma di Enrico Papi nel quale l’effetto sorpresa sarà fondamentale. Nella prima puntata di Big Show il pubblico si troverà di fonte a grande divertimento ed emozioni nei quali ognuno di loro potrà essere il protagonista. Nella trasmissione chiunque potrà essere coinvolto, che sia collegato da casa o in studio, soprattutto se è dotato di un grande talento o se è in cerca di mettere a segno un sogno mai realizzato. Al fianco del conduttore romano per mettere in scena balli, canti, sketch, giochi e candid camera ci sarà una squadra eccezionale capitata dalle irruzioni comiche di Scintilla e dagli interventi della speciale inviata Cristina D’Avena ai quali si aggiungeranno una presenza femminile ancora ignota e due super ospiti come Gigi D’Alessio ed Alex Britti.

Big Show: Enrico Papi conduce la prima puntata

Su Canale 5 prende il via questa sera la prima edizione di Big Show, il nuovo scoppiettante programma di Enrico Papi. A partire dalle ore 21:30 di venerdì 8 aprile 2022 il pubblico della rete si troverà di fronte al format che ha stupito i telespettatori della Gran Bretagna.

La grande particolarità di questo immenso varietà è che tutti possono diventare protagonisti, almeno per una sera, di una esibizione divertente ed emozionante.

Balli, sketch comici, canti, giochi e candid camera saranno gli ingredienti fondamentali che metteranno al centro dell’attenzione un inizialmente ignaro spettatore. Che sia dall’Auditorium del Massimo a Roma o direttamente da casa, ovviamente con l’aiuto di un complice, anche il pubblico può ritrovarsi in televisione o sul palco per un’esibizione a sorpresa.

Big Show: gli ospiti e le anticipazioni

Per il debutto del people show il conduttore romano ha pensato a degli ospiti veramente importanti come Gigi D’Alessio ed Alex Britti, due grandi della nostra musica che saranno protagonisti di due emozionanti sorprese.

Ma le emozioni ed il divertimento non finiscono qui perché il pubblico si troverà di fronte anche gli interventi comici dello spumeggiante Scintilla e quelli di Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare.

Il tutto sarà condito dalla presenza di una fornita orchestra e dalla presenza di una figura femminile, non ancora svelata, che arriverà in studio con una storia particolare da raccontare prima di esibirsi sul palco di Big Show.