Enrico Papi torna su Canale 5 con Big Show: tutte le anticipazioni, cosa dobbiamo aspettarci dal programma

Enrico Papi torna finalmente in tv su Mediaset e lo fa in grande stile. Il conduttore romano ha pubblicato su Instagram il video promo del suo nuovo programma Big Show – Enrico Papi, che presto approderà su Canale 5. Conosciamo meglio le caratteristiche della trasmissione.

Big Show – Enrico Papi, presto su Canale 5

Sta per partire Big Show, il nuovo programma di Enrico Papi che dopo una fortunata avventura su Tv8 finalmente torna su Canale 5. Il conduttore sta mettendo tutto il suo impegno affinché anche questo suo nuovo programma possa andare bene e avere successo. Il post con il video promo, infatti, dimostra che Enrico Papi si sta facendo davvero in 4.

Nel video l’ex conduttore di Sarabanda interpreta diversi personaggi (tra cui un operaio e un pizzaiolo), in questo modo anticipa già parte del programma.

I protagonisti di Big Show saranno “le persone comuni e anche il pubblico da casa può essere protagonista”. Sarà “uno show mai visto, in cui può succedere di tutto”.

Big Show non è del tutto nuovo per Mediaset

Il programma non è del tutto nuovo per i palinsesti Mediaset. Già nel 2017 e nel 2018, infatti, abbiamo trovato i comici Andrea Pucci e Katia Follesa a tenere le redini di Big Show.

Quella che partirà ad aprile 2022 sarà, quindi, la terza edizione, questa volta condotta da Enrico Papi.

Enrico Papi: già conduttore di Scherzi a Parte

Nel 2017 Enrico Papi aveva riportato in auge Scherzi a Parte, storico programma Mediaset, con un’edizione un po’ diversa rispetto a quelle passate, riscuotendo un discreto successo.

A Fanpage il conduttore ha rivelato che per lui non si è trattato di un riscatto o di una rivincita, ma del suo gusto di mettersi in gioco. “Ero in una situazione idilliaca a Tv8 dove sperimentavo i miei prodotti con risultati di ascolti importanti e ho intrapreso questa strada per il gusto di mettermi in gioco.

Non è un riscatto“, queste le sue parole.