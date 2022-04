Bonus biciclette e monopattini: cos’è, tutti i requisiti e come richiederlo per la mobilità sostenibile

Arriva il bonus per la mobilità sostenibile per l’acquisto di biciclette e monopattini o simili. Tutti i dettagli su come richiederlo e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Arriva un nuovo bonus per l’anno 2022, questa volta è quello per biciclette e monopattini. Tutti i dettagli per richiedere l’agevolazione per la mobilità sostenibile. Cos’è, le modalità di richiesta, quali sono i requisiti e a chi spetta, quando si aprono le domande.

Bonus biciclette e monopattini: come funziona

Il bonus per biciclette e monopattini è stato introdotto per incentivare forme di trasporto più sostenibili e amiche dell’ambiente che possano garantire la mobilità nelle aree urbane. Questi mezzi green vanno anche incontro alle limitazioni sui mezzi di trasporto pubblico istituite per far fronte all’emergenza da Coronavirus.

Il credito di imposta del bonus ammonta ad un massimo di 750 euro, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, è fruibile solamente nel periodo di imposta 2022 e non oltre.

I requisiti per richiedere il bonus biciclette e monopattini

Il bonus può essere richiesto solamente se si sono sostenute spese, dal 1 agosto al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette e veicoli per la micromobilità elettrica (come monopattini, hoverboard) e l’utilizzo dei servizi di sharing mobility.

In particolare, come riporta AdnKronos, la facilitazione per la mobilità spetta solamente ai soggetti che:

hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 un secondo veicolo di categoria M1

nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 hanno acquistato biciclette (anche elettriche), monopattini (o similari), abbonamenti per il trasporto pubblico oppure fatto ricorso a servizi di mobilità condivisa o sostenibile (car sharing)

Come richiedere il bonus bicicletta e monopattino

Se si hanno tutti questi requisiti si può richiedere il bonus. È possibile eseguire la richiesta attraverso il servizio web del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite i suoi canali telematici; presentando il modulo intitolato “Istanza per il riconoscimento del credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile”.

La domanda può essere inviata dal contribuente, ma anche dai soggetti incaricati dallo stesso come ad esempio commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale e così via. Inoltre, il sistema rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda o lo scarto di quest’ultima con le varie motivazioni di tale decisione.

Le domande si apriranno in data 13 aprile 2022 e chiuderanno il 13 maggio 2022.