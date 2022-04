Gianni Morandi e Luca Argentero insieme: il cantante posta su Instagram la foto con Doc e Cristina Marino

L'amatissimo Gianni Morandi non smette mai di stupire i propri fan. Proprio in queste ore li ha fatti impazzire con uno scatto in compagnia di Luca Argentero e Cristina Marino.

Nelle ultime ore Gianni Morandi, a dire il vero sempre molto attivo sui social, ha attirato l’attenzione dei fan con uno scatto insolito. L’artista ha infatti condiviso una foto in compagnia di Luca Argentero e della moglie Cristina Marino, gesto che ha incuriosito gli utenti Instagram – i quali ora si chiedono il perché della loro improvvisa apparizione insieme.

Gianni Morandi e Luca Argentero vanno a pranzo insieme

Quando si tratta di Gianni Morandi la curiosità dei fan è sempre tantissima, dal momento che l’artista non manca mai di condividere la sua quotidianità con gli utenti social. Per questo non è passato inosservato l’ultimo scatto condiviso dal cantante su Instagram, in compagnia della star protagonista di Doc – Nelle tue mani (ispirata alle vicende realmente accadute a Pierdante Piccioni) e consorte.

“Che piacevole sorpresa! Oggi sono venuti a trovarmi Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino. Il famoso “Prof. Andrea Fanti”, dopo questa passeggiata, mi ha anche chiesto di portarlo a mangiare i tortellini bolognesi” si limita a scrivere Morandi nella didascalia allegata alla foto condivisa.

Inutile dire che gli utenti sono corsi a commentare la foto non solo per fare i complimenti al trio, ma anche per chiedere se sia il primo indizio di una possibile collaborazione tra l’artista bolognese e l’amata star del piccolo schermo.

Gianni Morandi e Luca Argentero insieme sui social: i fan chiedono a gran voce una collaborazione

Non è così insolito che i vip passino del tempo insieme, ma non si può certo dire che un incontro tra Gianni Morandi e Luca Argentero sia tra gli eventi più prevedibili di sempre.

Proprio per questo gli utenti social hanno iniziato a chiedersi se c’è qualcosa sotto, come una possibile collaborazione tra i due.

Tra i tanti complimenti ricevuti, qualcuno ha infatti chiesto: “Bolle qualcosa in pentola???

” ipotizzando dunque che l’incontro sia avvenuto per motivi lavorativi. Qualcun altro azzarda un commento più ardito affermando: “Gianni e Doc sarebbero un duo perfetto: Morandi perché non ti scritturi per una puntata della prossima stagione di Doc, sarebbe davvero divertente“.