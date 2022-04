Il papà di Manuel Bortuzzo non segue Lulù Selassiè su Instagram: i fan della coppia si scatenano

Franco Bortuzzo, papà di Manuel Bortuzzo non “segue” più Lulù Selassié su Instagram, questo è quello che hanno notato i fan della coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Al momento non è chiaro il motivo, ne se si tratterebbe solo di un caso ma sui social è scoppiata una bagarre trascinatasi per ore: un vero e proprio caos.

Il papà di Manuel Bortuzzo non segue Lulù Selassiè su Instagram

Tutto è partito da un utente che ha scritto in direct su Instagram a Deianira Marzano riportando la notizia che il papà di Manuel Bortuzzo (Franco) non seguirebbe Lulù Selassiè e addirittura l’avrebbe bloccata.

Deianira ha pubblicato il messaggio in forma anonima, specificando però di non sapere esattamente come stiano davvero le cose perché non segue la giovane coppia.

La vicenda è poi passata su Twitter dove i fan di Manuel e Lulù sono andati in vero subbuglio e hanno scatenato il panico. Inoltre, sempre Deianira, oltre a confermare quanto sopra, ha scritto nelle stories che Franco Bortuzzo non seguirebbe nemmeno più Clarissa.

La reazione dei fan al “segui” tolto da Franco Bortuzzo

Oltre a quelli che hanno subito pensato alle situazioni peggiori, tra i fan della giovane coppia nata all’interno dello scorso GF Vip, però, vi sono anche quelli più attenti e placidi che cercano di evitare drammi.

Infatti, tra i commenti sull’accaduto vi è anche un utente che scrive: “Ma io mi dissocio da tutte voi paranoiche. Siete le stesse che vedevate Manuel che aveva cambiato idea su Lulù per convenienza. Avete rotto le scatole, perché se li avete seguiti non potete pensare ad una cosa del genere. Ma vi pare che se fosse vero lo fanno sui social” ha scritto un utente su Twitter.

Altri, invece, pensano ci possa essere un malfunzionamento di Instagram: “Io non ne capisco molto, ma può essere un problema di Instagram?

Non credo sinceramente sia successo nulla, anche perché come prima cosa non credo vadano a togliere il segui”.

“Ma poi se ragioniamo bene che cosa potrà mai essere successo così da un momento all’altro? Secondo me nulla! Quindi o è uno scherzo oppure è qualche problema di Instagram. Anche perchè la famiglia di Manuel (compreso Franco) adesso adorano Lulù e non avrebbe senso tutto ciò” ha scritto ancora un altro utente.

I rapporti tra le famiglie di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

Come hanno più volte specificato i due protagonisti del GF Vip, i rapporti tra la famiglia Bortuzzo e la famiglia Selassiè sono sempre stati sereni e molto buoni, se non ottimi.

Papà Franco non avrebbe quindi nessun motivo di bloccare la fidanzata di suo figlio. Intanto attendiamo dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati che non si sono ancora espressi sulla vicenda.