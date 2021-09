Manuel Bortuzzo e papà Franco insieme al GF Vip, la sorpresa speciale al ragazzo: “Sei un esempio per tutti”

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo riceve una sorpresa tanto inaspettata quanto speciale nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane promessa del nuoto, a soli pochi giorni dal suo ingresso a Cinecittà, ritrova infatti papà Franco che spende per lui parole cariche di orgoglio e di amore. Forte emozione nel volto del ragazzo, il loro dolcissimo abbraccio scatena gli applausi del pubblico.

Manuel Bortuzzo e la vita dopo l’incidente: “Dentro mi sento più completo“

Manuel Bortuzzo è protagonista di un incontro davvero emozionante nella Casa del Grande Fratello Vip, nella quale ha fatto il suo ingresso lunedì scorso, durante il debutto del reality.

La giovane promessa del nuoto ritrova infatti una delle persone più importanti della sua vita, entrata appositamente a Cinecittà per rivolgergli un pensiero speciale. Si tratta di Franco Bortuzzo, padre di Manuel: il ragazzo, proprio due giorni fa, ha voluto raccontare la sua storia ai coinquilini in giardino, suscitando grande emozione.

E proprio l’emozione, questa sera, non mancherà di certo al giovanissimo nuotatore. Convocato in Mistery Room da Alfonso Signorini, Manuel racconta al conduttore come si sia trovato con i suoi coinquilini: “Ho visto nei ragazzi quello che speravo di trovare: la leggerezza, l’ascolto, l’unione“.

Per poi trovarsi di fronte una fotografia che lo ritrae prima dell’incidente. Ed è proprio sul parallelismo tra la vita precedente e quella di adesso che il ragazzo lancia un importante messaggio: “Vedo un Manuel interiore, nascosto. Magari ero in piedi, inseguivo un sogno, ma la persona vera che sono adesso prima non la conoscevo. Dentro mi sento più completo rispetto al passato, mi sento di aver capito molte più cose della vita“.

Manuel Bortuzzo e l’incontro speciale con papà Franco

Per Manuel Bortuzzo le emozioni non finiscono qui perché, nel salone della Casa, entra a sorpresa il padre Franco. L’ospite inatteso si avvicina ai concorrenti, freezati dalla produzione, per poi andare incontro al figlio: “Qui c’è il mio uomo, l’uomo che io amo, mio figlio. Oggi mi ha fatto vedere che dove vuole, può arrivare. Io sono qua per confermare che tutto quello che vuole fare lo deve fare, tutti i suoi obiettivi verranno rispettati. Stai facendo un bellissimo percorso, tutti ti vogliono bene“.

Rivolgendosi agli altri coinquilini, Franco Bortuzzo li elogia uno ad uno per il loro comportamento verso il figlio: “Voi tutti vi siete comportati in una maniera bellissima.

La gente che vi vede da fuori sicuramente dà 10 a tutti“.

Il messaggio a Manuel Bortuzzo: “Sei un esempio per tutti“

Franco Bortuzzo torna a rivolgersi al figlio Manuel, spendendo per lui parole di orgoglio e amore: “Sono qua felice di vederti e di averti visto emozionato per la prima volta. Sai che da questo momento in poi il tuo percorso te lo sei fatto. Sei un esempio per tutti perché tutti quanti dicono: ‘Se ce l’ha fatta lui, ce la faremo anche noi’.

Questo è il tuo messaggio di condivisione che stai portando a termine“.

‘Sfreezato’ dalla produzione, Manuel può così riabbracciare suo papà tra gli applausi del pubblico in studio. Visibilmente emozionato, Franco Bortuzzo conclude la sua ospitata salutando il figlio e augurandogli il meglio per la sua avventura a Cinecittà.