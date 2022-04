L’Ucraina entrerà in Unione Europea, Von Der Leyen consegna il questionario a Zelensky, che ringrazia

Ursula Von Der Leyen ha fatto visita in Ucraina, per prima cosa, è andata a Bucha, teatro del massacro di civili. La Presidente della Commissione Europea ha incontrato poi Zelensky.

Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, è stata oggi in Ucraina. Oltre all’incontro con il Presidente Zelensky, Von Der Leyen è stata a Bucha, città simbolo dell’orrore della guerra in Ucraina e teatro di uno dei più sanguinosi eccidi dall’inizio del conflitto. A distanza di giorni dalla scoperta delle fosse comuni e delle vie cosparse di cadaveri di civili abbandonati, i soldati ucraini continuano a trovare corpi, portando sempre più alla luce l’orrore.

Ursula Von Der Leyen ha consegnato al Presidente Zelensky il questionario sull’adesione all’Unione Europea, ribadendo che l’Ucraina fa già parte della famiglia.

Ursula Von Der Leyen da a Zelensky il questionario di adesione all’Unione Europea

“L’Ucraina fa parte della famiglia europea” ha detto oggi a Zelensky la Presidente della Commissione Europea consegnandogli il questionario di adesione all’Unione Europea: “Abbiamo sentito molto chiaramente la vostra richiesta e siamo qui per darvi una prima risposta positiva: in questa busta c’è l’inizio del vostro percorso verso l’Ue. In questa busta c’è il questionario per l’adesione all’Unione, che andrà compilato, poi si dovrà fare la raccomandazione al Consiglio Ue.

Se lavoriamo assieme potrebbe essere anche una questione di settimane“.

“Oggi comincia il vostro cammino verso l’Unione Europea” ha aggiunto ancora Von Der Leyen, passando i documenti a Zelensky, “Siamo pronti a lavorare con voi 24 ore su 24, sette giorni su sette per compilare questo questionario. E se lavoreremo assieme non sarà come al solito questione di anni ma una questione di settimane“.

Nel ricevere i documenti, il Presidente Zelensky ha sorriso e ha detto: “E noi lo compileremo in una settimana“.

Ursula Von Der Leyen parla della forza dell’Ucraina

La Presidente della Commissione Europea ha parlato della forza mostrata dall’Ucraina in queste settimane: “Sono profondamente convinta che l’Ucraina vincerà questa guerra, che vinceranno la libertà e la democrazia.

Noi lavoreremo assieme all’Ucraina per ricostruirla, con investimenti e riforme. E tutto questo formerà il percorso dell’Ucraina verso l’UE”.

