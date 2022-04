Maria De Filippi alza i toni a Uomini e Donne: “Non è un atteggiamento da uomini”, il video della sfuriata

Nella puntata dell’8 aprile di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha perso la pazienza, attaccando ben due Cavalieri del parterre. La conduttrice televisiva, infatti, ha strigliato Alessandra Vicinanza e Diego Tavani per il loro atteggiamento nei confronti di Ida Platano. Tutto è nato da un attacco di Tina Cipollari.

Maria De Filippi contro Alessandro Vicinanza e Diego Tavani a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza, nella puntata dell’8 aprile di Uomini e Donne, ha giustamente preso la parola e fatto notare a Ida Platano quanto i suoi pianti e le sue scenette siano false. Dopo puntate e puntate a piangere e ad accusare Alessandro Vicinanza di non provare nulla, al contrario di lei che si era innamorata, improvvisamente all’arrivo di Riccardo Guarnieri nel dating show, lei ha ritrattato tutto: “Hai detto con te non ho mai avuto una storia… Sei un po’ contraddittoria“.

Quando la Dama ha ricominciato i suoi attacchi nei confronti del Cavaliere, Tina Cipollari ha finalmente detto a Ida Platano tutto quello che i telespettatori pensano: “Ma allora tu sei cretina? Fammi capire, che ti innamori ogni mese… Svegliatevi… Quello che tu pensi degli altri, gli altri lo pensano di te“. L’opinionista ha fatto un affondo anche sull’annoso tema dei social e della visibilità: “Ci guadagni bei soldini, quando fai queste sponsorizzazioni… Credibile una che s’innamora ogni 20 giorni?… Solo sui social diventi la tigre della Malesia?… Sei finta te a sto punto… Quello che tu pensi degli altri io lo penso di te… Ogni volta vedi la malizia negli uomini“.

Ida Platano è scoppiata in lacrime disperata e, subito, Maria De Filippi è corsa in suo aiuto, alzando i toni contro Alessandro Vicinanza e Diego Tavani, che con la discussione non c’entravano nulla: “Quelli che difendono tanto le donne… Voi zitti a sentire l’accusa… Devo dire complimenti… Che voi due state zitti è terribile… Alessandro tu peggio… Sei stato zitto… Non è un atteggiamento da uomini… Siatelo una volta“.

I due malcapitati erano colpevoli, a parere della conduttrice, di non difendere la Dama, colei che li insulta in ogni puntata. Perché mai avrebbero dovuto intervenire?

Luca Salatino segue la via di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Matteo Ranieri ha scelto, con un colpo di coda, l’ultima arrivata Valeria Cardone. Il suo caro amico Luca Salatino sembra voler prendere la stessa strada con la new entry Aurora.

Improvvisamente, entrambi, ricevono il colpo di fulmine nelle ultime puntate e vengono folgorati dall’amore.

Quando l’ha fatto Matteo Ranieri si è pensato che il tronista fosse volubile e facile all’innamoramento momentaneo. Quindi è sembrato normale che abbia scelto la fiamma più nuova e, quindi, più viva.

Ma, ora che la storia di sta ripetendo, la cosa sembra sempre più una tattica. Luca Salatino dà l’impressione di aver preso in giro tutti e portato avanti il trono, senza provare nulla, fin quando non si è trovato davvero costretto a scegliere e a cominciare a metterci il cuore. Sarà così? Lo vedremo alla fine.