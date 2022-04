Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta è amore su Instagram. La coppia posta foto e video insieme

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, il tronista Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta e la fortunata è stata Valeria Cardone. I due hanno festeggiato scambiandosi un lungo bacio nello studio del programma di Maria De Filippi tra i petali di rosa, ma poi hanno anche brindato al loro amore sulle storie Instagram. Federica Aversano, la non scelta invece, sembra non avere preso molto bene la decisione di Matteo.

Matteo Ranieri sceglie Valeria Cardone a Uomini e Donne

Il web si è riempito delle immagini di Matteo Ranieri e Valeria Cardone mentre si scambiano un tenero bacio pieno di sentimento. Anche il profilo Instagram di Uomini e Donne, programma che ha visto sbocciare il loro amore, ha pubblicato un post per celebrare la scelta di Matteo Ranieri per Valeria Cardone.

Sulle loro storie Instagram, invece, i due si mostrano felicissimi e brindano al loro amore appena iniziato.

Inoltre, la giovane coppia si è raccontata ai microfoni di Witty in una breve intervista. Matteo ha dichiarato: “Mi sono emozionato, ero in ansia, ma ero anche felice. Lei è arrivata in un momento in cui pensavo di andarmene. Voglio vivere nuove emozioni e condividerle con lei“. Valeria, invece, ha voluto celebrare: “Brindiamo a noi, alla fine di questo percorso.

– Poi ha raccontato che – Prima di entrare in studio ho preso una bustina di zucchero perché mi girava la testa. Il nostro percorso è stato inaspettato, quando l’ho guardato ho capito che ne valeva la pena”. Infine ha concluso: “Ho voglia di costruire qualcosa insieme”.

I post su Instagram dei due innamorati Matteo Ranieri e Valeria Cardone

Dopo che Matteo Ranieri ha scelto di uscire dal programma di Maria De Filippi con Valeria Cardone, due giovani innamorati hanno voluto celebrare l’inizio ufficiale della loro storia d’amore anche con i loro follower su Instagram.

Su entrambi i loro profili, infatti, è comparso un post che ripercorre la loro storia dentro e fuori Uomini e Donne.

Valeria Cardone pubblica due foto di loro due che si baciano nello studio del programma, accompagnate da una didascalia che lascia trasparire tanto amore e altrettanta gratitudine:” Inaspettato come due occhi che si incrociano per la prima volta e non hanno più voglia di staccarsi. Inaspettato, come due mani che si toccano e vanno ad incastro. Inaspettato come le farfalle nello stomaco in cui non credevi più dopo quel primo bacio. Inaspettato, rendersi conto di quante emozioni si possono provare con un animo affine al nostro, indipendentemente da quanto tempo ci si conosce.

Io e te”.

Matteo Ranieri, invece, condivide 5 scatti di vita quotidiana con la sua Valeria, la prima immagine è un selfie in cui i due si scambiano un bacio. A corredare il post vi è una semplice frase: “Colpa dei tuoi occhi”.

La delusione di Federica Anversano

La corteggiatrice Federica Anversano, invece, è rimasta profondamente delusa dalla decisione del tronista Matteo Ranieri. A Witty, infatti, la corteggiatrice ha confessato: “Io gli ho creduto, quando mi diceva che era confuso, era in difficoltà, è stata un’illusione mia.

Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo”.

Attraverso le sue storie Instagram, in seguito, si è lasciata andare ad una sorta di sfogo. Infatti, ha scritto: “Grazie per i messaggi. Mi state inondando di messaggi, like, preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso. Io penso sia umano avere preferenze ma è di cattivo gusto esporle durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male, ma alla fine resta a te il vestito brutto. Pace e amore, io sono sempre più fiera di me”.