Alessia Costantino, chi è la fidanzata e futura moglie di Davide Silvestri ospite oggi a Verissimo

Davide Silvestri ha rivelato da poco di essere pronto per sposare la sua amatissima Alessia Costantino, una ragazza molto riservata che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Di recente l’ex gieffino Davide Silvestri ha rivelato di essere pronto a fare il grande passo con Alessia Costantino, la sua fidanzata che il pubblico ha avuto modo di conoscere proprio grazie alla partecipazione dell’attore al Grande Fratello Vip. Sulla ragazza però, non facendo parte del mondo dello spettacolo, non si sa moltissimo – se non qualche piccola indiscrezione raccontata di recente dallo stesso Silvestri sulle future nozze.

Alessia Costantino è la fidanzata di Davide Silvestri: chi è la ragazza misteriosa

Come anticipato Alessia Costantino è la fidanzata – e molto presto moglie – di Davide Silvestri, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Su di lei però le informazioni scarseggiano, dal momento che non solo non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è anche piuttosto riservata.

Sembra infatti che la Costantino non abbia nemmeno un profilo Instagram, per cui non sono noti data di nascita o città di appartenenza. È noto però che attualmente vive in Brianza con il suo attuale fidanzato e che ha rivelato di non essere affatto gelosa di lui.

Lo scorso novembre, inoltre, ha accettato di parlare con Rosalinda Cannavò per Casa Chi, momento in cui ha raccontato l’emozione di sentirsi dire per la prima volta ti amo dalla sua dolce metà: “È stato un momento magico, non mi aspettavo da parte di Davide una reazione così forte.

Tant’è vero che il suo inginocchiamento è stato per me una cosa incredibile. Poi le emozioni erano esagerate per la situazione e per le parole che lui mi ha detto – ha raccontato la ragazza – Non mi sembrava vero. Infatti anche nei giorni successivi ho fatto un po’ fatica a realizzare che fosse vero e non un sogno“.

Davide Silvestri e Alessia Costantino si sposano: tutti i dettagli dell’evento

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip Davide Silvestri ha parlato molto spesso dell’amore che prova nei confronti di Alessia Costantino (soprannominata dall’ex gieffino Lilì) e proprio dopo il reality ha iniziato a manifestare la volontà di sposarla.

Ospite a Verissimo di recente aveva infatti rivelato di essere pronto a fare il grande passo ma, solo di recente, ha confermato che i preparativi sarebbero già iniziati.

Intervistato dal settimanale Chi, infatti, Davide ha anticipato alcuni dettagli delle nozze, spiegando di volersi sposare entro settembre (se non addirittura a luglio). Ovviamente alle nozze sarà presente suo cugino Kekko, il frontman dei Modà.

Non finisce qui però, perché sembra proprio che abbia intenzione di invitare alcuni ex gieffini, ma solo quelli con cui ha un rapporto più sereno: “Inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene“.

Per quanto riguarda invece la cerimonia, è sicuro di non voler fare le cose in grande e, anzi, di aver intenzione di mettere in piedi una festa molto semplice: “Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate“.