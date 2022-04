Claudio Amendola sta girando la sua nuova serie: presto tornerà su Canale 5 nei panni de Il Patriarca

Claudio Amendola sta ultimando le riprese della nuova fiction che lo farà tornare su Canale5. Scopri qualcosa in più sulla nuova serie tv dal titolo di Il Patriarca.

Il volto di Claudio Amendola farà compagnia ai telespettatori italiani con un nuovo prodotto in arrivo su Canale5. L’attore romano è infatti impegnato nelle riprese della nuova fiction dal titolo di Il Patriarca, prodotto nel quale si trasformerà in un potente imprenditore che ha fatto fortune con metodi illeciti. Attualmente impegnato su Rai1 con le nuove puntate della terza stagione di Nero a metà, è stato ultimamente pizzicato sul set della fiction in quel Bari e della quale vi avevamo parlato qualche tempo fa.

Clausio Amendola diventa Il Patriarca: cosa vedremo nella nuova fiction

In una immagine rilanciata qualche giorno fa dall’Ansa lo si è visto impegnato sul set del porto di Bari per girare le scene del nuovo prodotto di Canale 5.

Si chiamerà Il Patriarca la nuova fiction dove il personaggio di Claudio Amendola sarà il protagonista indiscusso della trama e dove l’attore riveste anche il ruolo dell’autore.

Trasposizione italiana della fiction spagnola dal titolo di Vivir Sin Permiso, il prodotto racconterà le gesta di un imprenditore che si è arricchito con i malaffari e che è diventato un personaggio pugliese importante, che vede il suo impero entrare in crisi per via della malattia che lo sta logorando dentro e che gli da problemi di memoria.

Come riportato da davidemaggio.it, nel cast al fianco dell’attore ci saranno altri nomi noti delle fiction italiane come Raniero Monaco di Lapio, Antonia Liskova, Carmine Buschini e Giulia Schiavo.

Il Patriarca: le puntate e quando andrà in onda

La serie tv sarà composta da 12 puntate dalla durata di circa 50 minuti ciascuna ed è prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue per Canale 5, realizzate in cinque settimane di riprese in Puglia, tra Bari e Monopoli.

Per quanto riguarda la messa in onda delle puntate ancora non si ha una dato certo ma da quello che possiamo immaginare Il Patriarca potrebbe arrivare sugli schermi Mediaset il prossimo autunno.