Francesca Barra e Claudio Santamaria, la rivelazione a Verissimo: “È il nostro più grande successo”

Oggi sono stati ospiti a Verissimo Francesca Barra in studio e Claudio Santamaria in video-collegamento. La coppia ha concesso un’intervista a cuore aperto a Silvia Toffanin, raccontando il loro amore suggellato dalla nascita della loro prima figlia insieme: Atena. La giornalista, riferendosi alla famiglia costruita assieme all’attore, ha parlato di un “grande successo“: l’intima rivelazione in studio.

Francesca Barra e Claudio Santamaria tra famiglia e amore

Il 2 febbraio scorso hanno annunciato al mondo la nascita della loro prima figlia, il primo frutto del loro amore: Atena. Francesca Barra e Claudio Santamaria non nascondono la loro gioia e a Verissimo, oggi pomeriggio ospiti di Silvia Toffanin, raccontano la loro storia d’amore e l’affetto per la famiglia che stanno costruendo in questi anni.

La coppia, intervistata assieme alle due figlie Emma e Greta, una in studio l’altra in video-collegamento da casa, racconta il loro rapporto che dura ormai da 5 anni.

Come spiega Francesca Barra nel salotto della trasmissione, non è stato semplice per lei e per l’attore unire le rispettive famiglie. Entrambi venivano da relazioni differenti e costruire una famiglia allargata ha richiesto tempo e grande impegno.

Tuttavia il loro amore ha saputo resistere ad ogni ostacolo e la giornalista si dice pienamente felice di quello che sono riusciti a costruire in questi anni: “Non pensavo che la felicità potesse tradursi in quello che stiamo vivendo in questi 5 anni e che fosse più forte di qualsiasi nuvola arrivata in questi anni“.

Francesca Barra e la famiglia con Claudio Santamaria: “Il nostro più grande successo“

Francesca Barra spiega come la serenità in famiglia sia un obiettivo importantissimo da raggiungere, e la coppia ci sarebbe riuscita: “Costruire una famiglia unita, serena, è un compito difficilissimo. Quando poi le famiglie non sono tradizionali, è una responsabilità doppia.

Perché devi tenere in piedi tutto, devi essere una colla. Questo ad oggi è il nostro più grande successo“.

La giornalista in studio si dice raggiante per la famiglia che sono riusciti a creare: “Il mio sorriso la mattina è essere riuscita a creare un clima sereno, oltre che d’amore“.