Claudio Santamaria e Francesca Barra annunciano la nascita della figlia: hanno scelto un nome davvero speciale

Gossip

Claudio Santamaria e Francesca Barra in queste ore hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia. Per lei hanno scelto un nome davvero particolare.

Claudio Santamaria e Francesca Barra in queste ore sono diventati genitori per la prima volta; lo ha annunciato la stessa coppia sui social, condividendo un dolce scatto in cui si intravede la manina della piccolina. Hanno inoltre annunciato anche il nome della neonata, e si tratta di una scelta davvero particolare ma senza dubbio speciale.

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori: svelato anche il nome

Soltanto qualche mese fa Claudio Santamaria e Francesca Barra sono stati ospiti di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, e hanno rivelato di essere in dolce attesa di una femminuccia.

Sebbene infatti la gravidanza fosse già stata annunciata precedentemente, il sesso del nascituro non era stato ancora diffuso.

In queste ore la bambina è nata e la coppia ne ha approfittato per svelare anche il suo nome, dettaglio fino ad oggi top secret. Con un posto su Instagram, condiviso da entrambi, Claudio e Francesca hanno svelato di essere diventati genitori di Atena. “Mamma e papà innamorati” aggiunge poi l’attore nello stesso contenuto condiviso.

Nel corso della stessa intervista a Verissimo, la Barra aveva parlato della gioia della maternità, rivelando anche di aver atteso a lungo per questo momento: “È un momento magico ma è anche un piccolo miracolo – spiega Francesca alla Toffanin – Per me non era un accanimento avere questo figlio, ma era un desiderio immenso.

Io mi ero quasi arresa“. Nel 2019 infatti la coppia aveva già tentato, ma purtroppo la gravidanza non era andata a buon fine. I due però non hanno mai smesso di sognare di poter allargare la propria famiglia e oggi hanno potuto dare il benvenuto alla piccola Atena.

Francesca Barra, la storia d’amore con Claudio Santamaria

La moglie di Claudio Santamaria è una giornalista e scrittrice affermata e sono numerose le sue apparizioni sul piccolo schermo – spaziando tra Rai, Mediaset e La7.

Prima dell’attore Francesca Barra è stata sposata con Marcello Molfino, dal quale la donna ha avuto tre figli (Renato, Emma Angelina e Greta). Il loro matrimonio però è finito nel 2016 e poco più tardi ha conosciuto Claudio Santamaria.

I due si sono sposati nel 2017 negli Stati Uniti, per poi replicare in Italia a Policoro, città natale della giornalista. Claudio e Francesca sono piuttosto riservati e non si espongono molto spesso ai gossip; la coppia però accetta di buon grado l’invito di alcuni programmi, ai quali hanno partecipato insieme; nota, tra le ultime, la loro presenza sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2021, avvenuta durante uno dei quadri di Achille Lauro.