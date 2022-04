Patty Pravo oggi: cosa fa e dove vive la famosa ragazza del Piper amatissima dai fan, che oggi compie 74 anni

Patty Pravo è nata il 9 aprile 1948 e oggi compie 74 anni. Come sta oggi e cosa fa la cantante, ex ragazza del Piper, ancora amatissima dai fan. Alcune curosità.

Patty Pravo, cantante italiana dal successo internazionale, ha 40 anni di carriera alle spalle eppure mantiene sempre lo stesso fascino di quando incantò i fondatori del Piper di Roma. Oggi compie 74 anni ma non smette di far impazzire i suoi fan pubblicando sui social scatti della sua vita privata e della sua lussuosa abitazione a Roma che affaccia sull’Altare della Patria.

Cosa fa e dove vive oggi Patty Pravo

Patty Pravo, dopo il suo debutto al Piper (famoso locale di Roma), iniziò la sua lunga e affascinante carriera, potendo vantare di importanti traguardi. Affascinò gli italiani con la sua voce suadente, cantando brani che sono entrati nella storia, come La bambola, Pensiero Stupendo, Sentimento e E Dimmi Che Non Vuoi Morire.

Una diva da 110 milioni di dischi venduti ma anche una donna fragile, che ha sofferto per parecchi anni di depressione.

Durante un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, l’ex ragazza del Piper si è raccontata, parlando anche del suo passato. Gli argomenti trattati sono stati l’amore per Riccardo Fogli (che lasciò per lei i Pooh) e poi il periodo in cui faceva uso di droga per cui venne arrestata anche se rilasciata dopo 3 giorni con alcune scuse: “Cercavano la cocaina, ma io non l’ho mai usata, le altre si.

Adesso non uso più nulla, con tutte le cose che girano”.

Pochi anni fa, nel 2019, Patty Pravo ha partecipato al suo decimo Festival di Sanremo, in coppia con il rapper Briga. Nello stesso anno ha pubblicato il suo ultimo album, Red. Negli anni successivi pubblica il libro fotografico Minaccia Bionda, dove racconta la sua vita e la sua carriera. Su instagram annuncia il suo nuovo tour: “Non vedo l’ora di rivedervi. La Minaccia Bionda sta tornando!”

Sempre sui social non manca di pubblicare la sua nuova e bellissima casa da sogno con una vista mozzafiato sulla capitale italiana.

Si tratta di una vera e propria reggia che affaccia direttamente sull’Altare della Patria.

Che cos’è il Piper e chi sono le “piperine”

Il Piper nasce nel 1965 dall’idea di due amici benestanti: Giancarlo Bornigia e Alberico Crocetta. I due hanno decorato il locale con le opere dei migliori artisti, da Mario Schifano a Andy Warhol, facendola diventare il tempio dell’Italia yé-yé. Spesso chiamata “vecchia cantina“, il Piper era il simbolo dell’intrattenimento notturno romano proponendo vari generi musicali dal beat al rock, dalla disco-music alla musica house, dal pop ai DJ set più moderni.

Molti grandi della musica italiana e internazionale sono passati dal suo palco: i Pink Floyd, Jimi Hendrix o gli Who. E ancora i Dik Dik, Rita Pavone, Caterina Caselli. Assidui frequentatori erano anche Mia Martini, Loredana Bertè, Renato Zero e Patty Pravo.

Inizialmente Patty Pravo frequentava la discoteca per andarci semplicemente a ballare ma dopo la scoperta da parte del fondatore delle sue magnifiche doti di canto, potè vantare di avere un contratto con il locale e grazie ad esso percepire, per esibirsi, un corrispettivo. Divenne celebre come “la ragazza del Piper” e i fondatori decisero di affiancarla con altre 3 piperine (così venivano chiamate le frequentatrici del locale).

Oggi la discoteca di via del Tagliamento, a due passi dal quartiere Coppedé composto da piano stradale e cinque piani interrati, è all’asta per un prezzo base di 1.676.000 euro, ad uso “ristorante, bar, ballo ed arte varia”.