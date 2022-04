Verissimo non andrà più in onda di domenica, resta l’appuntamento del sabato: l’annuncio di Silvia Toffanin

Cambiano i programmi per Verissimo a quasi due mesi dalla chiusura di questa fortunatissima e seguitissima stagione. Silvia Toffanin, sul finire della puntata andata in onda oggi pomeriggio, ha annunciato che dalla prossima settimana il programma tornerà in onda con il solo appuntamento del sabato. Da domenica 17 aprile e per tutte le altre domeniche, spazio ai best-of di questa edizione.

Verissimo, stop alle puntate della domenica: l’annuncio di Silvia Toffanin

Verissimo si appresta a fare i conti con un importantissimo cambiamento per quanto riguarda la messa in onda delle proprie puntate. Ad annunciare la novità, che coinvolgerà il talk show di Canale5 a partire dal prossimo weekend, è stata la stessa Silvia Toffanin nella puntata andata in onda oggi pomeriggio.

Al termine delle interviste, la conduttrice ha salutato i telespettatori fornendo loro un aggiornamento sul programma: “Questa è la nostra ultima puntata della domenica, almeno per questa stagione. Vi ringrazio tantissimo per l’affetto che ci avete dimostrato, davvero tanto. Io vi aspetto con il nostro consueto appuntamento del sabato alle 16.30“.

Cambiano così i connotati del contenitore di Canale5, che dalla prossima settimana andrà in onda solo più il sabato.

Stando a quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, dalla prossima domenica Verissimo tornerà in onda ma con il best-of di questa stagione, ossia le repliche delle interviste più emozionanti di questi mesi. Resta invece fisso l’appuntamento del sabato pomeriggio sino alla fine dell’edizione, prevista come di consueto per inizio giugno.

Verissimo dal prossimo week-end solo al sabato: come cambia il palinsesto

Cambia dunque il palinsesto della domenica di Canale5.

Se nella prima parte rimane confermato Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo, nella seconda parte ampio spazio alle repliche di Verissimo.

Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, Silvia Toffanin ha accolto in studio numerosissime celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport. Da Federica Pellegrini e Matteo Giunta che hanno annunciato data e location del matrimonio, all’enigmatica intervista di Stefano De Martino sul suo presunto riavvicinamento a Belén Rodriguez. Spazio anche ad Al Bano, Anna Safroncik assieme al padre fuggito dalla guerra, sino alle confessioni di Roberto Bolle.