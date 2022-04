Antonio Zequila accusa Estefania Bernal all’Isola dei Famosi: “Falsa fino alla fine”. E svela un retroscena

Il flirt tra Estefania Bernal e Roger Balduino all’Isola dei Famosi non convince Antonio Zequila, che svela un clamoroso retroscena in diretta. L’ex naufrago attacca la modella raccontando un episodio risalente al periodo in albergo, prima della partenza per l’Honduras. Stando al suo racconto, la naufraga non sarebbe realmente attratta da Roger. Lei nega, Zequila la accusa di falsità: il litigio a distanza.

Antonio Zequila smaschera Estefania Bernal: il retroscena che spiazza la naufraga

Antonio Zequila interviene a gamba tesa sul flirt tra Estefania Bernal e Roger Balduino all’Isola dei Famosi, svelando un retroscena che smaschererebbe la coppia.

Il naufrago, che aveva già parlato di questo presunto antefatto in un’ospitata a Pomeriggio 5 subito dopo l’eliminazione dal reality, ritiene infatti come la modella non sia davvero attratta dal compagno di viaggio.

Nel corso della puntata, durante un dibattito sul feeling sempre crescente tra i due giovani concorrenti, dallo studio è intervenuto l’attore che ha silurato la Bernal: “Lei in albergo, quando stavamo parlando, ha detto: ‘A me Roger, quel bamboccio, non piace. A me piace Jeremias, peccato che sia fidanzato’“. La modella resta spiazzata e smentisce tale affermazione: “Questo non è vero“.

Zequila però ne è convinto e insiste: “Ma come non è vero? L’hai detto a Milano“.

Estefania nega tutto, Zequila la silura: “Finta e falsa“

La modella nega nuovamente quanto espresso da Antonio Zequila: “Non ho mai detto che mi piaceva Jeremias e che Roger mi faceva schifo“. L’attore, a quel punto, sbotta contro di lei dallo studio: “Ammetti le tue cose una volta, non essere sempre finta e falsa“.

E, vedendo la naufraga continuare a negare, la attacca nuovamente: “È la pura verità, sei falsa fino alla fine: incredibile“.

Anche Roger Balduino interviene sulla questione, prendendo le difese della ragazza e attaccando Zequila: “Per quello che so, questo non è vero.

Anto sei un bugiardo, tu ci hai provato con tutte le ragazze“. La storia d’amore tra Estefania e Roger subisce così un duro attacco in diretta, nonostante il loro flirt in Honduras stia proseguendo a gonfie vele. Dopo il bacio in diretta la scorsa settimana, la coppia sembra decisamente affiatata e intenzionata a proseguire la conoscenza.