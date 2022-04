Cristiana Capotondi rompe il silenzio su Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: le sue parole

Nicolas Vaporidis è passato dal grande schermo di Notte prima degli esami (film che ha dato inizio alla sua carriera) al piccolo schermo de L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Cristiana Capotondi è stata sua compagna di set nel 2006 nella celebre pellicola di Fausto Brizzi; cosa ne pensa della partecipazione di Vaporidis al reality show in Honduras.

Cristiana Capotondi e la partecipazione di Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi

Intervistata da Il Corriere della Sera, Cristiana Capotondi si è lasciata andare ripercorrendo gli inizi della sua carriera in cui ha condiviso il set con Nicolas Vaporidis in Notte prima degli esami.

La celebre attrice, oggi 41enne ricorda la sua prima esperienza cinematografica con queste parole: “Notte prima degli esami e Nicolas Vaporidis? Un film pazzesco. Uno straordinario lavoro di gruppo”.

In seguito, l’intervista passa ad argomenti più recenti e alla Capotondi viene chiesto un suo pensiero sulla partecipazione all’Isola dei Famosi del suo ex compagno di set (e anche ex fidanzato giovanile). Lei risponde con parole molto misurate, senza dare troppi giudizi anche se tra le righe si può ben leggere la sua opinione sull’argomento. “Nicolas all’Isola dei Famosi?

Io mi tuffo nell’informazione di La7 e nei film sulle piattaforme”, queste infatti le parole utilizzate dalla Capotondi, lasciando intendere che lei non guardi nemmeno i reality show o programmi simili.

Cristiana Capotondi in Le fate ignoranti – la serie

Mentre Nicolas Vaporidis ha scelto di viaggiare fino in Honduras per vivere nuove avventure, intanto Cristiana Capotondi prosegue la sua carriera da attrice. In questi giorni ha appena terminato di girare Le fate ignoranti – la serie, diretta da Ferzan Özpetek e ideata con Gianni Romoli. La serie, composta da 8 episodi, è un reboot del film uscito nel 2001 e sarà disponibile su Dinsey+ a partire dal 13 aprile.

La colonna sonora di Le fate ignoranti – la serie è il brano Buttare l’amore, inedito di Mina.