Incidente in moto per Max Giusti, l’attore finisce in ospedale: le sue condizioni dopo la caduta

Incidente in motocross per l'attore Max Giusti, le cui condizioni di salute sono emerse nella serata dopo quanto accaduto ieri durante una gara a cui aveva deciso di prendere parte.

Max Giusti in ospedale per un incidente avvenuto poche ore fa durante una gara di motocross a cui ha preso parte. L’attore è caduto ed è finito in ospedale, poco dopo, con un video pubblicato su Instagram, l’annuncio ai fan sulle sue condizioni di salute.

Incidente in moto per Max Giusti, l’attore finisce in ospedale

È finita con una tappa obbligata in ospedale la gara di motocross a cui Max Giusti ha preso parte poche ore fa. L’attore, grande appassionato di due ruote, è stato protagonista di una caduta che lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche.

L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram, con tanto di video dal letto del Policlinico Gemelli di Roma dove è stato preso in carico dopo l’incidente: “La gara è finta così – ha scritto Giusti sui social, condividendo la sua storia con i fan –, lussazione al braccio sinistro ma al @policlinicogemelli mi hanno rimesso a posto“.

Sulle braccia dell’attore diversi lividi, come lui stesso ha mostrato via social, ma fortunatamente nulla di grave.

Max Giusti e la passione per la motocross

Max Giusti è un appassionato di due ruote e soprattutto di motocross, come lui stesso aveva spiegato in una intervista alla Gazzetta dello Sport nel novembre 2021.

“Da ragazzo – aveva raccontato – adoravo la Ktm, mio padre alla fine me la comprò.

A Roma frequentavo il Team Milani, partecipavo alle gare, mi divertivo un sacco, miglior piazzamento settimo regionale con la Ktm 250 nell’86“. L’attore avrebbe ritrovato la stessa moto nel 2019, finendo per comprarla online e rimettersi “in gioco” con rinnovato entusiasmo.

Nonostante i tanti impegni professionali, Max Giusti sarebbe riuscito a ritagliarsi una piccola fetta di tempo per lo sport e per la moto, su cui si allena quando è in pausa dalla televisione.