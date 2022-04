Licia Nunez sbarca all’Isola dei Famosi, chi è: la carriera e gli amori con Barbara Eboli e Imma Battaglia

Licia Nunez sbarca questa sera all'Isola dei Famosi 2022. Dopo una carriera nel cinema e nelle fiction, ora l'attrice e showgirl è pronta a cimentarsi come naufraga in Honduras.

Chi è e carriera di Licia Nunez: questa sera l’attrice sbarca in Honduras

Licia Del Curatolo, conosciuta come Licia Nunez, è nata il 1 marzo del 1980 a Barletta. Dopo alcuni anni di studio a Milano, la showgirl si è trasferita a Madrid, dove ha iniziato a studiare recitazione a le Miral, l’Università d’Arte Drammatica. Qui ha scelto il suo nome d’arte per fare un omaggio a una persona conosciuta in Spagna.

Successivamente Licia torna in Italia e continua il suo percorso a Roma al Teatro Blu.

A 17 anni inizia a fare la modella mentre nel 2003 inizia la sua carriera d’attrice. L’esordio è avvenuto con il film Alla fine della notte di Salvatore Piscicelli. Dal 2004 al 2006 è nel cast di Incantesimo e successivamente l’abbiamo vista anche in Vivere, R.I.S. e Delitti Imperfetti. Prende parte anche a Le tre rose di Eva, fiction che la porterà ad avere grande successo. Nel 2009 ha partecipato a Ballando con le stelle e nel 2020 era nella casa del Grande Fratello Vip.

Licia Nunez questa sera sbarcherà in Honduras per aggiungersi al gruppo di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022.

Ad entrare con lei, dopo 2 settimane dall’inizio del programma, è Marco Senise.

Il coming out e le storie con Imma Battaglia a Barbara Eboli

Licia Nunez, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, si è raccontata a Vanity Fair. Ha spiegato di avere 30 anni quando si è sentita pronta di fare coming out e ha detto di come ancora oggi questo è un argomento molto delicato.

Queste le sue parole: “Avevo passato troppo tempo a nascondere la mia realtà, quasi mi sentivo soffocare. In quel momento ero molto esposta, stavo girando la seconda stagione de Le tre rose di Eva ed ero innamorata di una donna.

Ho sentito l’esigenza personale di volermi dichiarare ed è stata una grandissima liberazione. Ci vuole ancora un grande coraggio a mettersi a nudo in una società come la nostra. Non c’è ancora la piena libertà. Ho tantissimi amici che hanno paura, che preferiscono non esternare la loro omosessualità. Per questo sento una grande responsabilità nei loro confronti. Io oggi sono orgogliosa della persona che sono e di chi amo, anche se molta gente mi etichetta ancora in maniera dispregiativa“.

L’attrice nel 2004 ha conosciuto a Parigi Imma Battaglia, con cui ha avuto una relazione fino al 2010.

Licia, nel video di presentazione del GF Vip, aveva detto: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna.

Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”.

Dopo questa dichiarazione la Battaglia e la Grimaldi sono subito intervenute per smentire pubblicamente le parole dell’attrice. Infatti Imma dichiarò di essersi avvicinata a Eva quando era ormai single.

Licia Nunez, dopo Imma Battaglia, ha avuto un’altra relazione importante, con l’imprenditrice Barbara Eboli. Le due sono state insieme quattro anni, dal 2017 al 2021, e con lei l’attrice voleva un figlio.

Licia Nunez vuole diventare madre

L’attrice, sempre a Vanity Fair, ha confessato che uno dei suoi più grandi desideri è quello di diventare mamma.

Licia ha detto: “Vorrei avere un figlio. Mi sono sempre detta che sarei voluta diventare madre se ci fossero state le condizioni giuste. La prima? Avere una relazione solita perché un bambino deve crescere in un ambiente pieno d’amore, indipendentemente se quelle persone che si amano solo due donne, due uomini, un uomo e una donna.

Adesso non si può, ma appena il mondo sarà più tranquillo è quello il mio desiderio”.