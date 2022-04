Temptation Island chiude i battenti: nell’estate del 2022 non ci sarà nessun viaggio nei sentimenti

Sembra essere arrivato al capolinea il viaggio nei sentimenti del love show più discusso della televisione. Per la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia quello che avverrà nella prossima estate potrebbe essere lo stop definitivo e, per dirlo nei termini cari alla sua casa di produzione Fascino, si tratterebbe proprio dell’Ultima Fermata. Il gioco di parole sembra calzare a pennello per quanto riguarda il destino di Temptation Island che già chiacchierato da tempo ora sembra essere arrivato ad una decisione definitiva. Stando a quanto circola in rete la trasmissione di punta dell’estate di Canale 5 non dovrebbe tornare in onda nei prossimi mesi più caldi dell’anno, lasciando il passo ad alcune repliche degli amati show della rete.

Temptation Island non andrà in onda nella prossima estate: le indiscrezione

Sembra proprio che Maria De Filippi e la folta squadra che agisce al suo fianco nella Fascino PGT abbiano deciso il futuro dello show che per anni ha messo a nudo le debolezze di alcune coppie italiane. Ne è convinto TvBlog.it che in esclusiva si sbilancia sul futuro di Temptation Island.

Stando a quanto dichiarato dal sito, il love show che porta a spasso i telespettatori nel lungo viaggio nei sentimenti delle coppie partecipanti sarebbe pronto a fermarsi.

Nell’estate 2022 su Canale5 non dovrebbe andare in onda nessuna nuova puntata registrata dal famoso Is Morus Relais che per anni ha fatto da sfondo alle gesta di tentatori e tentatrici.

Al posto della trasmissione dovrebbero andare in onda alcune repliche, con quelle di Tu si que vales che sembrerebbero essere in pole position.

Filippo Bisciglia dice la sua sul futuro del programma

Le voci rilanciate dal portale fanno il paio con le dichiarazioni del mese scorso dello storico conduttore di Temptation Island. Sulla questione è infatti intervenuto Filippo Bisciglia che nel corso di una intervista ha detto la sua sulla questione, amplificando i dubbi che sarebbero stati confermati dalle indiscrezioni che vi abbiamo riportato pocanzi: il programma non dovrebbe andare in onda.

Bisciglia aveva infatti detto nell’intervista a Di Più TV: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei“.