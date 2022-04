Barbara D’Urso anticipa “seri provvedimenti disciplinari” a La Pupa e il Secchione: cos’è successo

A La Pupa e il Secchione si è creata tensione tra alcune showgirl della villa con uno scontro andato oltre il limite, per cui Barbara D'Urso vuole prendere seri provvedimenti.

Negli ultimi giorni si sono create diverse tensioni nella villa de La Pupa e il Secchione che hanno visto protagoniste alcune showgirl protagoniste dello show. Si parla infatti di un durissimo scontro andato ben oltre il limite tra alcuni partecipanti . Argomento che, a quanto pare, sarà centrale nella puntata di questa sera, dal momento che la conduttrice Barbara D’Urso ha anticipato sui social che saranno presi seri provvedimenti.

Barbara D’Urso annuncia provvedimenti disciplinari a La Pupa e il Secchione

Questa sera, come ogni martedì, andrà in onda il consueto appuntamento con La Pupa e il Secchione, show quest’anno condotto da Barbara D’Urso.

In queste ore il programma ha attirato l’attenzione a causa di alcune tensioni che si sarebbero create nella villa e che ha visto protagonisti Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Paola Caruso.

Sembra infatti, stando alle anticipazioni diffuse in queste ore da Fanpage, che i rapporti tra il secchione e la sua pupa (Maria Laura de Vitis) si siano ormai incrinati a causa dell’interesse che lui avrebbe manifestato per la Suarez.

Sembra inoltre che per questo ci sia stato uno scontro proprio tra quest’ultima e Paola Caruso e che la situazione si sia spinta oltre il limite.

A darne conferma è stata la stessa Barbara D’Urso, che poco fa sui social ha anticipato che nel corso della puntata di questa sera si approfondirà meglio la questione.

“Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite – spiega la conduttrice – Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!“

Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti! pic.twitter.com/KmH1o34KNp — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 12, 2022

La Pupa e il Secchione: le anticipazioni della puntata del 12 aprile

Sembra dunque che questa sera Maria Laura De Vitis sarà messa di fronte ad una difficile scelta che riguarda proprio il suo secchione Gianmarco Onestini ma non sarà l’unico momento interessante della serata – che promette dunque numerosi colpi di scena.

Si parlerà infatti anche della lite tra Paola Caruso ed Elena Morali, che ha preso il posto di Flavia Vento al fianco di Aristide Malnati, e potrebbe riguardare il fidanzato della ragazza. Non si può dimenticare, infatti, che solo la settimana scorsa la showgirl ha attirato l’attenzione per aver baciato il suo secchione, gesto che poco dopo anche Luigi Mario Favoloso ha commentato sui social. Possibile che le tensioni, dunque, si siano create proprio per questo motivo.

Ospite speciale della puntata, invece, Malena, che avrà il compito di mettere alla prova le coppie della villa con alcune gare di seduzione studiate ad hoc per loro.