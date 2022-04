Elena Morali bacia Aristide Malnati a La pupa e il Secchione: la reazione del fidanzato è sorprendente

A La Pupa e il Secchione, Elena Morali ha dato un tenero bacio ad Aristide Malnati, gesto commentato in queste ore anche dal fidanzato Luigi Mario Favoloso con parole sorprendenti.

Nel corso della terza puntata de La pupa e il Secchione, programma condotto da Barbara D’Urso, ha fatto il suo ingresso nella villa Elena Morali – subentrata al posto di Flavia Vento per affiancare Aristide Malnati. Con il ragazzo si è instaurato subito un ottimo rapporto e in queste ore la conduttrice dello show ha anche rivelato che i due si sarebbero scambiato un tenero bacio. Ovviamente la notizia non è passata inosservata al fidanzato Luigi Mario Favoloso, che ha prontamente commentato l’accaduto tramite i social.

Elena Morali è da poco arrivata a La Pupa e il Secchione – subentrando al posto di Flavia Vento, che ha abbandonato lo show per motivi ancora non specificati.

L’influencer ha dunque iniziato a far coppia con Aristide Malnati e sembra che tra loro si sia instaurato già un ottimo rapporto.

Proprio nel corso dell’ultimo appuntamento con il programma – in onda ogni martedì sera – la conduttrice Barbara D’Urso ha mostrato un filmato in cui si vedono i due scambiarsi un tenero bacio. Ovviamente dopo lo scoop mostrato in diretta, l’attenzione si è concentrata sul fidanzato di lei, Luigi Mario Favoloso, che ha prontamente commentato l’accaduto sui social, tramite una storia Instagram.

“Nonostante gli ex di Elena siano più simile ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Sono molto felice che lei possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui” scrive l’imprenditore sul suo profilo, mostrandosi sereno.

“Apprezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip, spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io, sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare” prosegue poi Favoloso, sorprendendo i suoi follower e dimostrando non solo di non essere geloso, ma di avere molta stima del Secchione.

Il ragazzo inoltre si è anche trovato a scherzare sull’accaduto: “Se proprio non riesce a tenere a bada quelle dolci labbrine potrei sempre presentargli mia madre, che a 50 anni è single e dopo mio padre ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui“.

La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso

Sembra dunque che la relazione tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sia così solida da non poter entrare in crisi nemmeno di fronte ad un bacio con un altro.

Eppure il loro rapporto non è sempre stato così sereno come appare oggi, dal momento che in passato hanno affrontato momenti piuttosto difficili.

Poco dopo le nozze a Zanzibar, che dovrebbero essere replicate anche qui in Italia prima o poi (stando almeno a quanto dichiarato dai due) Elena Morali è finita al centro dell’attenzione degli esperti di gossip per una pesante dichiarazione sul fidanzato.

Ospite a Pomeriggio Cinque, l’influencer ha parlato di tradimento da parte di Luigi Favoloso, rivelando anche di aver installato delle telecamere in casa e di avere le prove del fatto che lui avrebbe avuto una relazione con un’altra donna, per la precisione un’amica della Morali.

Ad oggi però i due si sono lasciati questa situazione alle spalle e, anzi, sembra che non si sia nemmeno più gelosia da parte di entrambi.