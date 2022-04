David Beckham ha regalato una Jaguar al figlio Brooklyn per il matrimonio con Nicola Peltz: quanto costa

Il regalo di David Beckham per il figlio Brooklyn: intorno a quale cifra ruota il prezzo della Jaguar nuova di zecca, donata di padre in figlio in un momento così importante

Il 9 aprile si sono celebrate le nozze di Brooklyn Beckham, figlio del noto calciatore David Beckham, e Nicola Peltz, attrice di successo e figlia del miliardario Nelson Peltz. I due giovani hanno suggellato il loro amore con lo scambio di fedi, ma non è stato l’unico momento emozionante dell’intera cerimonia. David, infatti, ha deciso di omaggiare l’evento con un regalo alquanto speciale: una Jaguar del valore di 600mila euro.

Una Jaguar come regalo di nozze: il regalo di papà David Beckham

David Beckham ha fatto uno straordinario regalo al figlio Brooklyn, convolato a nozze con l’attrice Nicola Peltz, lo scorso 9 aprile.

Un omaggio molto costoso, che ha lasciato tutti a bocca aperta: parliamo di una Jaguar, il cui valore ruota attorno ai 600mila euro. L’autovettura è di color azzurro ed è decapottabile, trasformata in auto elettrica, unicamente per lo sposo. Un dono alquanto importante, ma con un grande e affettuoso messaggio per un padre nei confronti del figlio: un futuro prospero e luminoso per la nuova coppia di sposi.

La costosa macchina è arrivata direttamente dall’azienda Lunaz, di cui il padre dello sposo possiede il 10% delle quote da giugno 2021. La stessa casa produttrice ha anche lasciato un messaggio affettuoso nei confronti dei due novelli sposi, che hanno appena iniziato un nuovo e romantico momento della loro vita: “Sotto ogni aspetto, questa straordinaria auto d’epoca elettrica di Lunaz simboleggia un futuro luminoso e positivo”.

Gli stessi genitori dello sposo, David e Victoria Beckham, sono arrivati sul luogo della cerimonia, presso Palm Beach, a bordo dell’auto che avrebbero, dopo poco, regalato al figlio.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: matrimonio all’insegna del lusso

L’intera cerimonia è apparsa circondata da lusso e invitati, che non sono passati inosservati per la loro eleganza e raffinatezza.

L’abito della sposa, firmato Valentino, lascia la schiena scoperta e cinge il corpo della bellissima sposa, corredando il tutto con una gonna lunga e uno strascico molto elegante.