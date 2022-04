Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il vero motivo della fine del matrimonio tra il manager e la showgirl

La coppia nata nel 2005 e formata da Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci ha sempre fatto molto parlare il gossip. I due sono sempre stati nel mirino soprattutto per l’elevata differenza di età che intercorreva tra di loro ma nonostante questo sono arrivati 10 anni di matrimonio e la nascita del figlio Nathan. Sebbene sembrava andare tutto a gonfie vele, nel 2017 Flavio e Elisabetta hanno firmato la separazione consensuale. Il vero motivo della rottura è stato rivelato dalla Gregoraci al Grande Fratello Vip.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoracci, perché si sono separati nel 2017

Sono tanti i motivi che sono stati dati per la fine del matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Secondo alcuni infatti la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato un presunto ennesimo messaggio “piccante” mandato dal manager cuneese a una collaboratrice. Questo gesto avrebbe fatto prendere alla showgirl calabrese la decisione di chiedere la separazione. Ma la colpa non sarebbe solo dell’imprenditore. Gli amici di Briatore hanno infatti sostenuto e rivelato che anche Elisabetta, per far fronte alla lontananza dell’ormai ex marito, si sarebbe avvicinata ad altre persone. Questi non sarebbero però i reali motivi della separazione della coppia.

A confidare il motivo è stata la stessa Elisabetta, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2020/2021. Queste le sue parole: “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatta rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciata da sola per andare in discoteca“. Un episodio che avrebbe cambiato tutto, per la Gregoraci: “Da lì mi è scattato tutto. Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono mai riuscita a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino”.

Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e il presunto contratto matrimoniale

Dopo la separazione Elisabetta Gregoraci è rimasta a vivere a Montecarlo in un lussuoso appartamento, vicino a quello che condivideva con Briatore. Il manager cuneese le pagherebbe le spese dell’affitto della nuova dimora. In più la soubrette può contare su un assegno di mantenimento, su un attico a Roma e sarebbe rimasta proprietaria delle quote azionarie relative ai locali esclusivi che Flavio ha aperto in Europa, Africa e Asia.

Sempre al Grande Fratello Vip era poi emerso che la showgirl avrebbe avuto qualcuno ad aspettarla fuori dalla Casa.

Secondo alcuni rumor, tutto doveva rimanere segreto a causa di un contratto matrimoniale con l’ex marito. A sganciare la bomba e a parlare di questo contratto era stato proprio Alfonso Signorini ospite di Piero Chiambretti, nel 2019: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime”.

L’attuale conduttore poi aveva aggiunto: “Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi“.

Elisabetta Gregoraci ha smentito subito questa notizia, dicendo che non avrebbe mai potuto firmare un contratto del genere.