Flavio Briatore, tutti gli amori dell’imprenditore: dalla modella Naomi Campbell al matrimonio con Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore è sicuramente uno degli imprenditori italiani più conosciuti a livello internazionale. È noto al pubblico non solo per il suo patrimonio vertiginoso, ma anche per la sua esposizione mediatica e le sue numerose relazioni con top model e showgirl di grande avvenenza. Una delle donne più significative della sua vita è stata Elisabetta Gregoraci, con il quale è stato sposato a lungo ed ha avuto il suo secondo figlio, Nathan Falco. Ad oggi i due sono separati ma hanno comunque uno splendido rapporto. Scopriamo di più sulla vita di Briatore e vediamo insieme quali sono stati i suoi amori più significativi.

La vita imprenditoriale di Flavio Briatore

Flavio Briatore, nato a Verzuolo (provincia di Cuneo) il 12 aprile del 1950, è un famoso imprenditore italiano. Dopo aver conseguito il diploma da privatista, Briatore comincia a lavorare come gestore di ristoranti: sarà proprio grazie a questa sua attività lavorativa che riuscirà a mostrare le sue doti imprenditoriali. Da lì a poco aprirà il suo primo ristorante, in seguito si trasferirà a Milano dove gli verrà affidato un franchising della Benetton proprio dallo stesso Luciano Benetton. Presto Flavio diventerà infatti uno dei volti di riferimento dell’azienda.

Si avvicina poi al mondo della Formula 1 dove si fa conoscere come team manager della scuderia Renault. Le attività imprenditoriali di Briatore gravitano anche intorno al mondo dei locali notturni. Apre il Billionaire a Porto Cervo e a Monaco, locali molto frequentati dal jet set: in pochi anni i suoi locali si affermano come punto di riferimento per chiunque voglia passare una serata all’insegna del lusso sfrenato.

Flavio Briatore e le donne: le relazioni con le super modelle

Flavio Briatore, oltre ad essere conosciuto per il suo immenso patrimonio, ha sempre attirato l’attenzione dei media a causa delle sue numerose relazioni amorose, intraprese con donne dalla fama internazionale e dal fascino irresistibile.

Flavio Briatore, da Naomi Campbell a Heidi Klum

Il suo primo matrimonio risale al 1983 (durato sino al 1987) con l’ex modella Marcy Schlobohm. Dal 1998 al 2003, invece, ha avuto una relazione con la top model conosciuta a livello mondiale Naomi Campbell. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, aveva parlato di lei: “Una donna difficile e non per il carattere. Ha una popolarità smisurata, starle vicino era pesante, ma non voleva una famiglia, quello che per lei contava era la carriera”.

A distanza di un anno dalla rottura con la Campbell, l’imprenditore ha intrapreso una relazione con la modella Heidi Klum, con cui ha avuto una bambina, di nome Leni, nata nel 2004. I due si lasciarono comunque prima della nascita e Briatore, al tempo, si oppose con fermezza al test del DNA. La figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum è stata adottata dal successivo compagno della Klum, il cantante Seal. Briatore a tal proposito aveva dichiarato sul Corriere della Sera che nonostante la bambina fosse sua figlia naturale e la vedesse spesso, l’adozione da parte di Seal fosse la scelta migliore per lei, perché meritava di crescere in una famiglia unita.

Il matrimonio con la Gregoraci e le frequentazioni dopo la separazione

Nel 2008 invece Flavio sposa Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice televisiva italiana. Dal loro matrimonio nascerà il suo secondo figlio, Nathan Falco. Dopo parecchi anni di relazione, più precisamente nel 2018, la coppia annuncerà la loro rottura. La definiranno una “separazione pacifica”, anche se secondo molti il motivo principale della loro separazione sia un presunto tradimento da parte dell’imprenditore.

Dopo la fine della relazione con la Gregoraci, come riporta Chi, Briatore si lega alla bellissima Taylor Mega, classe 1993, influencer italiana conosciutissima sui social.

Nell’ottobre del 2019, infine, Flavio è stato paparazzato in compagnia della 20enne Benedetta Bosi.

Flavio Briatore, il matrimonio con Elisabetta Gregoraci e la separazione

Uno delle relazioni più importanti per Flavio Briatore è sicuramente quella con la showgirl italiana Elisabetta Gregoraci. I due, convolati a nozze nel 2008, si sono poi lasciati definitivamente nel 2018. La Gregoraci, durante la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip nel 2020, aveva spiegato quali fossero i motivi della fine della relazione con l’imprenditore. Aveva dichiarato che Flavio la trascurava troppo, tanto da averla lasciata sola il giorno della morte di sua madre, per poter andare in discoteca. Questa confessione al tempo aveva fatto discutere parecchio.

Ma nonostante questo i due hanno continuato a mostrarsi sempre molto uniti per il bene del figlio Nathan, nato dal loro amore nel 2010. Ad oggi infatti sia sul profilo Instagram della Gregoraci che di Briatore si possono trovare degli scatti che sono delle vere e proprie cartoline di famiglia. In occasione del Capodanno 2022, la famiglia ha passato insieme le vacanze in Kenya. Sui profili social di Flavio possiamo vedere la foto che li ritrae tutti insieme. Un gesto che probabilmente vuol far capire al figlio Nathan che nonostante i genitori siano separati, la mamma e il papà saranno sempre al suo fianco.