Fuori onda per Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: “Mi avete fatto saltare?” Che cosa è successo

Poco prima della puntata di lunedì, il promo di Pomeriggio 5 è saltato e al suo posto è stato trasmesso un fuori onda di Barbara d’Urso. Tutto poi è stato spiegato dalla diretta interessata ad inizio puntata del programma contenitore. Ecco cosa è successo.

Pomeriggio 5: salta il promo di Barbara d’Urso

Ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì Barbara d’Urso, durante la pubblicità della soap opera Brave and Beautiful, annuncia i contenuti principali della puntata di Pomeriggio 5 che andrà in onda poco dopo. Tale promo non è registrato prima, ma viene trasmesso in diretta.

Nel momento di annunciare i contenuti della puntata di lunedì di Pomeriggio 5, però, la promo non è andata in onda, al suo posto è stato trasmesso, invece, un breve fuori onda in cui a d’Urso si dirige alla sua squadra di produzione dicendo “Mi avete fatto saltare?”.

Il video di quel breve momento è rimbalzato subito in ogni angolo del web ed è stato persino pubblicato dal profilo Twitter ufficiale di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso spiega cosa è successo a Pomeriggio 5

Dato che, forse per ragioni tecniche, il solito promo è saltato; a inizio puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha spiegato al proprio pubblico le dinamiche del momento ammettendo di aver pensato di essere vittima del programma Scherzi A Parte: “Vi racconterò un segreto, perché tanto tra di noi non ci sono segreti (…) Come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17.01 pronta per fare il promo alle 17.13.

Stavo così e aspettavo, aspettavo, aspettavo… Nessuno mi diceva niente, chiedevo, chiedevo. Dico va beh, sono su Scherzi a Parte, è impossibile. E alla fine non sono entrata nelle vostre case”.

Poco dopo, la conduttrice si è presa qualche minuto per spiegare i contenuti della puntata di Pomeriggio 5.